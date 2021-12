PETRA (40): S partnerem máme rodinu na dálku, vztah nám funguje skvěle

V dnešní době už existuje tolik rozmanitých způsobů vztahů, že člověka jen tak něco nepřekvapí. Petra má se svým partnerem dítě, fungují jako rodina, ale většinu času je dělí stovky kilometrů. Jak to může klapat?

S partnerem nás ke společnému bydlení nepřimělo ani narození potomka. Pro takový vztah jsme se rozhodli z praktických důvodů. Zatímco já se synem bydlím v Praze, kde pracuji jako fotografka společenských akcí, Honza řídí rodinnou firmu v Ostravě. Každý máme svůj život, kterého se ani jeden nechceme vzdát, přesto nám to takhle funguje.

Seznámili jsme se na společenské akci, kde jsem zrovna fotila a Honza tam byl pozvaný. Oba jsme si hned padli do oka a brzy spolu začali randit. Ani jeden z nás neměl žádná velká očekávání, a proto nám vůbec nevadilo, že se nevidíme tak často.

Honza měl už v té době z předešlého vztahu dvanáctiletého syna, který bydlel u své matky v Ostravě, a logicky mu chtěl být nablízku. Já zase milovala ruch velkoměsta. Žili jsme jen přítomností, a ani nás tehdy nenapadlo, že se z toho vyvine něco vážného.

Navštěvovali jsme se o víkendech, jezdili spolu na dovolené a sem tam ke mně Honza přijel, pokud měl pracovní cestu poblíž. Takhle jsme fungovali asi rok. Pak jsem přišla do jiného stavu a začala poprvé uvažovat o společném bydlení.

K němu nakonec nedošlo ani po narození syna Daniela. Nedokázali jsme se totiž dohodnout na nějakém řešení. Ani jeden jsme se nechtěli stěhovat a vzdát se svého životního stylu nebo se vzdálit od svých rodin. Honza navíc hodně cestuje kvůli práci, takže bych byla akorát často s malým sama doma, a ještě navíc v cizím městě.

Jinak jsme ale spolu rádi a milujeme se. Dokonce si troufám říct, že to takhle funguje líp, než kdybychom spolu žili. Chybíme si, Honza se o nás stará a jsme spolu skoro každý den v kontaktu. Bez vzájemné důvěry a tolerance by to ale samozřejmě nešlo.