PETRA (40): Svojí nevěrou jsem se připravila o všechno, co jsem měla

Když si Petra brala svého manžela a celý společný život měla před sebou, netušila, jak se její život jednou zamotá. Nikdy by ji nenapadlo, že vlastní vinou ztratí vše, co milovala...

Kdybych mohla, dala bych všechno za to, abych mohla čas vrátit zpět. S manželem jsme se seznámili před patnácti lety. Byla to láska na první pohled. Začala nevinně, když mě Ondra pozval na první rande. Následovaly časté procházky, držení se za ruce, později pusa a neskutečně dlouhé večery u sledování filmů…

Milovali jsme se čím dál víc, až mě po čtyřech letech požádal o ruku. Při psaní tohoto příběhu mám otevřené album se svatebními fotkami a slzy se mi derou do očí při vzpomínce na to, co všechno jsem ztratila.

Po svatbě jsme se přestěhovali do nového domečku se zahrádkou a nádherným výhledem na město. Po několika letech se nám narodil syn Sam. Měla jsem všechno. Zdraví, štěstí, rodinu i zázemí. Zní to jako pohádka, ale mně to bohužel nestačilo.

Když Sam trošku vyrostl, rozhodla jsem se vrátit zpátky do práce. Po materiální stránce jsme na tom byli dobře, nepotřebovali jsme další příjem, ale já toužila po kariéře. To byl můj první krok na cestě do pekla.

Nastoupila jsem na post manažerky u jedné známé firmy. Pracovala jsem deset hodin denně a přestala mít čas na rodinu… zanedbávala jsem domácnost, syna i manžela. Navzdory všemu mě můj muž podporoval a nic mi nevyčítal.

S prací byly spojené i různé meetingy, proto jsem musela dbát na to, jak vypadám. Chodila jsem ke kadeřnici, na kosmetiku a nevyhnula jsem se ani osobnímu trenérovi v posilovně, který se mi stal osudným.

Představil se jako Roman. Krásný mladý muž plný života, s dokonalou postavou a neodolatelným úsměvem. Při trénování to mezi námi jen jiskřilo a já cítila, že si mě získává čím dál víc. V myšlenkách jsem se nemohla ubránit hříšným představám.

Netrvalo dlouho a stal se mým milencem. Ze začátku jsem byla opatrná, setkávali jsme se jen jednou za týden v hotelu mimo město. Ale později jsem bez něj nevydržela ani den. Chtěla jsem s tím přestat, jenže nakonec mě zase svedlo pokušení.

Po třech letech jsem se psychicky zhroutila. Toužila jsem po Romanovi a zároveň měla výčitky vůči manželovi. Nemohla jsem mu dál lhát. Ondřej tušil, že se něco děje. Později se mi přiznal, že mě podezříval už rok, ale čekal, až se ke svému činu přiznám sama.

A tak jsem si sbalila věci a přestěhovala se ke svému milenci. Náš společný život nebyl ale takový, jak jsem si představovala. Vášeň se vytratila po pár týdnech…

Neuběhl ani půlrok a Roman mě vyhodil z bytu. Momentálně bydlím u své sestry, s malým se vidím jen občas a s manželem se rozvádíme. Měla jsem všechno a teď nemám nic. Kéž bych mohla vrátit čas a napravit chyby, které jsem napáchala…