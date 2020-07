PETRA (41): Partnerova nevěra mi dala křídla, díky ní jsem konečně šťastná

Většina lidí bere nevěru ve vztahu jako životní zklamání a často se z ní nedokáže vzpamatovat. Pro Petru to ale byl odrazový můstek a šance na nový život. Jak se to stalo?

Nevěřila jsem, že jednou to budu já, kdo si bude přát, aby mi byl partner nevěrný. Já, zastánce rovnocenného partnerství bez přetvářek…

S Tomášem jsme spolu žili osm let. Byl to silný vztah plný emocí a lásky. Hodně se o mě staral, choval se jako gentleman, dobře vydělával a svou chytrostí mě neustále překvapoval. A pochopitelně byl sexy! Co mi ale vadilo hned od začátku, bylo to, že za svou lásku chtěl i zpátky lásku dostávat. Stejným dílem. O což jsem se pochopitelně snažila, ale když víte, že to tak je, vyčerpá vás to.

Jednou z povahových vlastností Tomáše byl jeho negativní pohled na svět. Všechno viděl černě. Snažila jsem mu vždycky ukázat i opačnou stranu, ze špatných věcí vytáhnout to dobré, ale pesimismus se asi předělat nedá. Bylo mi líto, že se neumí tolik radovat a svou povahou ovlivňuje i okolí. Kvůli tomu jsme mezi přáteli nebyli moc oblíbený pár, což mě hodně mrzelo a trápilo.

Když jsme se z města přestěhovali na vesnici, bylo jasné, že o nové známé a přátele musím usilovat sama. Cítila jsem, jak mi kontakt s lidmi chybí. Jenže Tomášovi ne. Stále víc a víc se propadal do své samoty a bral mi tím mou energii. S každým rokem to bylo horší.

Nedokázala jsem ho ale opustit. Moc jsem ho milovala a hodně věcí s ním mi připadalo hezkých. Jenže když od rána do večera slyšíte milovaného člověka naříkat na život, bere vám to sílu. A nadšení. I radost ze života. Přijdou pak situace, kdy potřebujete vy sama pomoc.

Jako já v té době – procházela jsem obdobím, kdy jsem musela podstoupit přerušení těhotenství a potřebovala jsem se o něho opřít.

Tehdy mě napadla spásná myšlenka: Že nám oběma z tohohle začarovaného kruhu pomůže někdo třetí. Jako bych ji poslala do vesmíru! Protože za několik týdnů si Tomáš přede mě sedl a prohlásil, že se zamiloval. Do mladé kolegyně v práci…

Následovaly nehezké časy, protože rozchod není nikdy nic příjemného. Je bolestivý a zvlášť, pokud jde o velkou lásku. S odstupem několika let ale musím říct, že mě jeho nevěra zachránila. Jinak bych asi skončila psychicky vyčerpaná, na antidepresivech.

Každopádně, když jsem se z rozchodu oklepala, vlila se mi do žil nová energie. Opět jsem začala chodit mezi kamarády, do party, zkrátka mezi lidi. Vnitřně jsem omládla o mnoho let a zase jsem to byla já: ta veselá holka, co má ráda společnost a legraci.

A víte, co ještě? Rok nato jsem se zamilovala! Nedávno jsme s manželem oslavili pětileté výročí od svatby a máme se pořád stejně rádi. Je pravým opakem Tomáše a doslova mě nabíjí svojí energií. Teprve s ním jsem si uvědomila, jak je skvělé mít radost ze života!