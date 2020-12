PETRA (41): Rozbila jsem partu kvůli sexu, bojím se říct ostatním pravdu

Petra a její kamarádka v létě poznaly na dovolené fajn přátele, se kterými plánovaly další společné akce. Tedy do té doby, než se Petra s jedním z nich zapletla. Teď se bojí, že se kvůli její chybě celá parta rozpadne.

Na konci léta jsem vyrazila s kamarádkou na týden do českých hor. Byly jsme zvyklé jednou za rok nebo dva všeho nechat a společně si užít holčičí cestu za hranice všedních dnů, jenže letošek cestování moc nepřál. Měly jsme sice v plánu Jižní Ameriku, nakonec jsme vzaly zavděk aspoň českými kopci.

Ve stejný den jako my se na horské chatě ubytovala trojice kamarádů. Na jejich vtipnou poznámku u snídaně jsme zareagovaly smíchem a hned bylo jasné, že jsme na jedné vlně. První tři dny jsme se vídali jen u snídaně a u večeře, intervaly klábosení se ale prodlužovaly, a tak nějak přirozeně se postupně z odděleného programu stal program společný a z nás soudržná parta. Z pohledu zvenčí to muselo vypadat, že se známe odjakživa a že jsme přijeli společně. My byly rozvedené, oni také, tak co?

Vzhledem k tomu, že jsme neměli dohromady společného nic než sympatie a radost z toho, že můžeme spolu být, užívat si vzájemnou přítomnost a neřešit nic zásadního, mluvili jsme poměrně otevřeně o věcech, o nichž muži se ženami obvykle nemluví, natož věcně a bez emocí. Možná i fakt, že jsme tak probrali leccos osobního a vzájemně se na některé životní situace mohli podívat i z pohledu opačného pohlaví, naše vzájemná pouta prohloubil a utužil.

Bylo to oboustranně přínosné. Oni poznali, že s ženskými se dá v pohodě vyjít, a my, že chlapi můžou být srdcaři a opory. Když týden skončil, nastalo velké loučení a musím říct, že při vzájemném objímání jsme měli slzy v očích všichni. Bylo jasné, že tahle parta se prostě ještě musí potkat. Zvlášť, když jsme všichni z jednoho města!

Čtrnáct dní po návratu se dohromady nic nedělo. Prvních pár dní mezi naší pěticí tu a tam prolétla smska nebo fotka. Všechno v přátelském duchu, byly to hlavně dozvuky předchozího týdne. Pak mi ale něco řeklo: „Napiš tomu Ondrovi, že se cestou do práce za ním zastavíš na kafe. Stejně jezdíš okolo. Vždyť o nic nejde, ne?“ Druhý den ta myšlenka přišla zase a třetí den také, jako kdyby se mi ji někdo snažil nasadit do hlavy. A tak jsem se ozvala.

Odpověď byla nadšená, a když jsme se pak viděli naživo, ještě mi vynadal, že jsem se snad mohla ozvat mnohem dřív! Udivilo mne to a opáčila jsem, že snad on má taky moje číslo a mohl se připomenout stejně, jako jsem to udělala já. „Tak moment,“ řekl mi. „Ty už si nepamatuješ, jak jsi mi na horách naprosto kategoricky a jasně řekla, že nebylo, není a v žádném případě nebude možné, abychom si my dva spolu cokoli začali?“

Já si to opravdu nepamatovala! Až po chvíli jsem si vzpomněla, jak mi večer kamarádka se smíchem vyprávěla, jak ohromené kluky uklidňovala, že fakt nejsem megera, která nesnáší chlapy, ale jen mám špatné zkušenosti a zvolila jsem jen poněkud ráznější přístup. Tehdy jsme se tomu spolu zasmály a já dál už nic neřešila. Zvlášť proto, že Ondra se tehdy snažil hlavně dobývat moji kamarádku Alenu.

S Ondrou jsme si tedy nedorozumění vyříkali a stejně přirozeně a rychle, jako se z nás na horách stali kamarádi, jsme spolu skončili v posteli. Sex byl opravdu super, jenže když se začínající kamarádství a dobrý sex měly překlopit do fungujícího vztahu, oba jsme začali i přes rozbouřené hormony střízlivět. U kamaráda je člověk tolerantní, u partnera, s nímž sdílí postel a teoreticky i každodenní život, jde bezbřehá tolerance stranou.

Když mi došlo, že on nebude tolerovat moje dobrodružné výlety, poleze mu krkem moje akčnost a já nevydýchám jeho životní „nic neřeším, hlavně, že mám kamarády“ styl, rozčísla jsem to za nás oba a v zásadě ze dne na den. Bolí to sice, ale oba jsme se shodli, že způsob života ani jeden měnit nebudeme, natož abychom plýtvali energií na předělávání toho druhého.

Je tu ale další problém. Kamarádská atmosféra v naší pětici vzala za své a nad naplánovaným společným týdnem na horách se nejen vznáší všudypřítomný lockdown, ale také náš rozchod. Vůbec si nedovedu představit, jak se k sobě celý ten týden budeme chovat, a jen se modlím, aby to nenarušilo tu vzácnou atmosféru přátelství a porozumění, která mezi námi doteď panovala. Jenže rovnováha už je v háji, do party vstoupil sex. A taky nevím, jak to říct Aleně. Ta sice o Ondru od začátku jako o partnera neměla zájem, ale stejně…