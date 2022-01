PETRA (42): Manžel na mě nemá čas, žije jen svými koníčky

Petra má s Mirkem tři děti v pubertě. Konečně přichází zase čas, kdy je děti tolik nepotřebují a oni mohou mít více prostoru jeden pro druhého. Mirek se však začal věnovat více svým koníčkům než Petře. On je maximálně spokojený, ale Petru trápí samota.

Žádné manželství není ideální. Ani to moje s Mirkem. Občas se pohádáme a někdy spolu dokonce pár dnů nepromluvíme. I přesto si ale myslím, že se máme rádi, vážíme si sebe a máme mezi sebou pěkný vztah. Vždy jsem to tak cítila a Mirek stál pokaždé za mnou. Ve chvílích, kdy jsem si hledala novou práci, kdy mi zemřela maminka nebo kdy jsme vychovávali naše tři děti a řešili jsme rodinné zázemí.

Nyní jsou naše děti relativně odrostlé. Honzík půjde na střední, Vojtík bude mít třináct a Anežka má jedenáct let. Podle mě nám s Mirkem začalo znovu období, kdy můžeme mít čas i jeden pro druhého a nemusíme tady být výhradně jenom pro děti.

Já jsem po mnoha letech začala znovu chodit na jógu, a tak si jeden večer v týdnu báječně odpočinu. Jógu jsem milovala už před dětmi, a tak jsem nyní ráda, že jsem se k ní mohla vrátit a naplno si ji užívat. Mirek má také svoje koníčky, kterým se rád věnuje. Ale k mé smůle je jich hodně.

Mirek miluje rybičky a mnoho času tak stráví péčí o akvárium. Pravidelné čištění, stříhání kytek, odchov malých rybiček a neustálé testování kvality vody ho baví víc než testování mých kvalit. Mám pocit, že se raději dívá do akvária než na mě. Říká, že to dělá pro děti.

Dříve jsem mu to i věřila, protože s ním děti ryby alespoň krmily. Nyní už si ale dělá vše sám a děti se do akvária za celý rok nepodívají ani jednou. Když se nevěnuje rybičkám, stará se o auto. Musí být neustále nablýskané a vyčištěné. Docela mám strach do auta nasednout, abych mu ho neušpinila.

Do toho si rád zajde na místí hokej, nesmí chybět na žádném zápase. A když není na hokeji, tak se věnuje svému dalšímu koníčku, což je numizmatika. Sbírá staré mince a bankovky. Rád chodí po srazech, přednáškách, aukcích a dalších numizmatických akcích.

Když mu zbude nějaký volný čas, tak pořád něco studuje a hledá na internetu. S mobilem v ruce chodí dokonce i na záchod. Někdy mám pocit, že se domů chodí jenom najíst a vyspat.

Je mi jasné, že děti už tatínka tolik nepotřebují. Já ho ale jako manžela potřebuji. Myslela jsem si, že si najdeme nějakého společného koníčka nebo jiný důvod, proč být spolu častěji. Děti chtějí chodit ven s kamarády a na společné rodinné akce je už moc neužije. Po patnácti letech tak můžeme být s Mirkem zase spolu. Můžeme být zase také partneři, a ne především rodiče. Ale já většinu času sedím sama doma a čekám, až se vrátí děti nebo Mirek.

Nevím, čím to je, nikdy mi nepřišlo, že by se nám Mirek málo věnoval. Před dětmi jsme spolu byli každou volnou minutu. Ani jsme neměli moc přátel, protože jsme spolu byli hlavně sami. Pak přišly děti a Mirek byl báječný táta. Už od narození se dětem věnoval.

Poslední dva roky se v něm ale něco zlomilo a začal se více zaměřovat na všechny své koníčky než na děti a mě. Jakoby měl pocit, že si v životě moc neužil a prozatím ho věnoval hlavně druhým. A proto se začal soustředit na sebe a své záliby.

Dokázala bych to respektovat, kdyby to nebyl téměř veškerý jeho volný čas. Moc Mirka miluji a nechci o něj přijít. Proto zatím mlčím a vyčkávám, co bude dál. Když jsem se snažila vymyslet společný večer, byl buď hokej, nebo se musel věnovat jinému svému koníčku.

Asi si o tom budeme muset promluvit a najít nějaké společné východisko. Vždyť není přece nic špatného na tom, že ho miluji a chci s ním zase trávit více času.