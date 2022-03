PETRA (42): Podvedla jsem manžela. Snažím se náš vztah po nevěře obnovit

Hanka si to neplánovala, ale stalo se. Podvedla manžela a nyní ji to velmi mrzí. Snaží se dělat maximum pro to, aby jejich vztah po nevěře obnovila, už ale neví jak. Poslední možnost, která ji napadá, je dát výpověď z její milované práce. Právě tam totiž manžela podvedla.

I když jsem se tomu bránila, tak jsem to nezvládla. Neodolala jsem komplimentům, dárečkům a projevům náklonnosti a podvedla jsem manžela. Neplánovala jsem si to, nechtěla jsem to.

Když jsem se chystala na výroční oslavu firmy a stála jsem před zrcadlem, malovala se a vlnila si vlasy, nedělala jsem to cíleně pro kolegu, ale asi někde v podvědomí jsem to měla. A musím přiznat, že jsem se soustředila i na výběr spodního prádla. I když jsem pak vlastně v tom alkoholovém opojení ani nevěděla, co mám na sobě a jestli mi podprsenka ladí s kalhotkami.

Stalo se to, a přestože jsem oblomná, ústupná a netrpělivá, tak rozhodně nejsem ulhaná a vypočítavá. Manželovi Jardovi jsem se musela co nejdříve přiznat. Nebylo to pro mě ani pro něj zrovna jednoduché.

Máme fungující vztah, klape nám to a výborně si rozumíme. Děti už jsou z domova a my jsme na sebe hrdí, co jsme z nich dokázali vychovat. Starší syn má svoji vlastní firmu a mladší dcera je veterinářka.

Jardu jsem svojí nevěrou hodně ranila. Bere to jako velkou zradu. Nezačal hned mluvit o rozvodu nebo stěhování, ale i tak jsem viděla, že ho to velmi trápí. Asi čtrnáct dní se mnou nemluvil. Chtěla jsem to s ním probrat už tolikrát, bohužel vždy jen vedu monolog. Neustále se mu snažím vysvětlit, že to byl velký omyl a úlet, který se už nikdy nebude opakovat. Moc o něj stojím, stále ho miluji a určitě chci náš vztah obnovit a vrátit do zajetých kolejí.

Každé ráno, každý den přemýšlím, jak náš vztah po nevěře zachránit. Říká se, že láska prochází žaludkem. Proto pravidelně vařím vše, co má Jarda rád. Doma mám pořád naklizeno a napečeno. Nikam nechodím, jenom do práce a domů.

Práci jsem si přestala brát domů, takže mám čas věnovat se Jardovi nebo sama sobě. Vždy trávím svůj volný čas tak, aby Jarda viděl nebo věděl, kde jsem a co dělám. Nechci, aby začal přemýšlet o tom, jestli nejsem zase s nějakým mužem. Dělám zkrátka vše, co Jardovi vidím na očích, a kaju se.

Je to ale těžké a už nevím, jestli si s tím sama vůbec poradím. Obnovit vztah a získat opět partnerovu důvěru není jednoduché. Ano, udělali jsme pokrok, ale pořád to není tak, jako to bývalo dříve. Jarda se mnou už mluví, smějeme se, chodíme spolu na večeře a za kulturou, ale pořád nám ve vzduchu něco visí.

Také jsme se spolu od té doby ještě nemilovali. Když jsme s Jardou můj úlet řešili naposledy, tak mi přiznal, že pro něj bude těžké začít mi zase věřit. Miluje mě, ale je to pro něj rána pod pás. A já mu úplně rozumím.

Je to teď vše na mně. Pokud chci náš vztah obnovit, musím Jardu přesvědčit, že mi může důvěřovat. Rozhodla jsem se, že dám v práci výpověď. Bude to pro mě náročné, protože svoji práci miluji a jsem tam spokojená. Manžel je mi ale přednější. Věřím, že to Jarda bude brát jako velké gesto a odpustí mi.

Jestli to tak ale nebude a náš vztah se nám nepodaří obnovit, budeme muset vyhledat nějakou pomoc. Začíná to být i pro mě psychicky náročné. Bylo to jen jednou, bylo to uklouznutí. Moc se snažím a dělám vše pro to, aby mi moje nevěra byla odpuštěná, Jarda se ale přes to pořád nedokáže přenést. A to je to už více než půl roku. Za svoji chybu pykám dle mého už hodně dlouho. Další půlrok už ale nevydržím, a tak asi začnu hledat nějakého psychologa, který nám poradí, jak správně obnovit vztah po nevěře.