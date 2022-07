Petra ztratila chuť milovat se s manželem a trvá to již několik let. Jejich vztah je úplně bez sexu. Jí to takto vyhovuje a je spokojená. Manžel Honza tím však trpí a strádá. Celá situace už pro něj začíná být neúnosná a snaží se najít nějaké řešení. Tlačí na Petru a ta se bojí toho nejhoršího – rozvodu.

Vztah po letech

Věřte nebo ne, ale s manželem Honzou jsme spolu skoro třicet let. Každý, kdo to číslo slyší, se zhrozí a říká, že to není možné. My dva ale víme, že je. Začali jsme spolu chodit už v mých patnácti letech a tak nějak jsme společně proplouvali životem. Zvládli jsme spolu vysokou školu, najít si práci, založit rodinu, opravit dům a zvelebit zahradu.

Žijeme si poklidný život s našimi dvěma dětmi, přes léto na zahrádce pěstujeme zeleninu a v zimě si užíváme okolních hor. Děti se postupně dostávají do puberty, tak je s nimi někdy těžká domluva. Vždy jsme se ale s Honzou ve všem doplňovali, což se týká také výchovy. Nikdy jsem si na nic nestěžovala. Honza je úžasný táta a můj skvělý manžel a kamarád. Také zastane veškerou práci kolem domu a najde si čas i na nás s dětmi.

Může to fungovat?

Zdálo by se, že je vše ideální a my jsme pár jako z pohádky. S Honzou však mezi sebou máme jeden problém. Už několik let máme vztah bez sexu. Ani nevím, kdy jsme se milovali naposledy. Mně to tak vyhovuje, ale Honza se s tím nedovede smířit. Na jednu stranu ho chápu a ráda bych to změnila. Vnitřně však cítím, že to nebude tak jednoduché.

Přemýšlím, kdy to vlastně celé vzniklo. Měla jsem těžký druhý porod a nebylo pro mě lehké vrátit se zpět k normálnímu milostnému životu. Několik let po tom jsme se občas milovali. Bylo to třeba jednou dvakrát do měsíce a vždy to bylo na Honzův popud.

Milování se vytratilo

Málokdy se stalo, že bych Honzu k sexu vyzvala já. Někdy jsem neměla vůbec chuť, ale kvůli Honzovi jsem se nechala přemluvit. Nakonec se mi to vždy líbilo a byla jsem spokojená, ale sama jsem na to nikdy myšlenky neměla.

Jak roky plynuly, milovali jsme se čím dál tím méně. Zřejmě Honzu přestalo bavit pořád se mě doprošovat a všechno iniciovat. Rozuměla jsem tomu a trošku jsem z něj cítila podráždění a zklamání. Sama jsem tomu ale neuměla poručit a to, že jsme začínali mít vztah bez sexu, mi vyhovovalo. Nemusela jsem nic řešit a do ničeho se nutit.

Dnes je to tak, jak jsem již psala. Vůbec spolu nespíme. Přiznávám, že mně to celé vyhovuje a jsem schopna takto žít. Honza je však nespokojený a už to se mnou několikrát řešil. Řekl mi, že mít vztah a manželství bez sexu je pro něj neúnosné a nemůže to akceptovat. Byl by vděčný za alespoň nějakou milostnou aktivitu a nemusí vždy dojít na pohlavní styk.

Já v sobě ale cítím nějakou zábranu a je mi to celé nepříjemné. Domluvili jsme se tedy, že se zajdu poradit se svou lékařkou a uvidíme, co se s tím dá dělat. Evidentně mám v sobě za ty roky nějaký psychický blok, se kterým se sama nemohu poprat.

Bojím se konce

Honzu miluji a rozhodně kvůli tomu nechci rozbít naši rodinu. I když je pro mě nyní vztah bez sexu naprosto vyhovující a v pořádku, musím s tím něco začít dělat. Pro Honzu je to zřejmě možný důvod k rozvodu. Chápu ho a nic mu nevyčítám.

Také jsem vždy milování brala jako výraz lásky, náklonnosti a zalíbení vůči tomu druhému. Vím, že je to nedílná součást každého vztahu a k manželství to patří. Jistě se nám podaří najít nějaké východisko a kompromis. Nerada bych přišla o rodinu kvůli tomu, že chci sobecky žít vztah bez sexu.