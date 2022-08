Vztah Petřiny dcery Hanky s bratrancem Jindrou přerostl ve velkou lásku. Svou svatbou rozhádali část rodiny. Nyní plánují dítě a Petra je z toho v rozpacích. Má obavy, aby bylo její vnouče zdravé a Bůh manžele nepotrestal za to, že šli proti němu. Církev totiž sňatek s bratrancem neuznává.

Celý život jsem se tak trochu obávala té chvíle, kdy budu naprosto bezmocná a o můj názor na věc nikdo nebude jevit zájem. Bylo mi jasné, že každý vztah rodič – dítě do tohoto stadia jednou dospěje, a tak jsem doufala, že se snad nikdy nebude jednat o nic vážného. Bohužel mi ale moje dcera Hanka přichystala nemilé překvapení hned ve svých dvaceti letech.

Dcera coby nevěsta? Těšila jsem se, přišel šok

Na to, až budu jednou maminkou nevěsty, jsem se moc těšila. Podvědomě jsem věděla, že to budu celé vnímat hodně intenzivně, protože právě tady pochopím, že je moje dcera už dospělá a samostatná. I přesto jsem si ji několikrát představovala, jak asi jednou bude krásná.

Když začala randit se svým bratrancem Jindrou, bylo jí teprve patnáct. Myslela jsem, že je to jenom nějaké pominutí smyslů a brzy to opadne. V tu chvíli mi jejich vztah nijak nevadil a říkala jsem si, že se jenom oťukávají a jsou spíše přátelé než partneři a milenci.

Roky ale ubíhaly a vloni o Vánocích nám na rodinné sešlosti oznámili, že by se chtěli vzít a založit rodinu. První, co mě v tu chvíli napadlo, bylo to, že přece nemohou mít společné děti. Jistě budou nějak postižené. Všichni jsme byli v šoku.

Sňatek s bratrancem je prý v pořádku

Hanka nám ale hned začala vysvětlovat, že je to všechno v pořádku. Sňatek s bratrancem je naprosto legální a v pořádku. Navštívili také společně odborného lékaře, který vyloučil nějaké vrozené vady nebo jiná postižení jejich případných dětí. Oni dva nikde problém nevidí, milují se a chtějí se vzít.

Moje sestra se strašně rozzlobila a odešla. Já jsem mlčky seděla a nic jsem neříkala. Po pár minutách z nás všech opadl prvotní šok a překvapivě se slova chopila babička. Řekla jim, že to věděla. Cítila, že jednou budou mít společnou rodinu, přeje jim hodně štěstí a udělala jim křížek na čelo.

Tady se Hanka rozbrečela a začala se babičce strašně omlouvat. Sňatek s bratrancem je legální a v pořádku, ale církev jej neuznává. Bohužel nemohou mít svatbu v kostele, ale jen na úřadě. Na babičce bylo vidět zklamání, ale hned to pochopila.

Se svatbou dcery a synovce nesouhlasím, ale nesoudím je

Já s jejich svatbou zásadně nesouhlasím. Je to podle mě proti přírodě a mimo základní společenské zvyklosti. Nechci jim ale dělat soudce a hádat se s nimi. Moc dobře vím, že by mě stejně neposlechli a udělali by si to po svém. Vyjádřením svého názoru nahlas bych jen ztratila dceru a kus své rodiny.

Bez nadšení jsem jim svatbu posvětila a celý obřad, včetně hostiny, jsem absolvovala. Moje sestra však tak chápavá není. Na svatbu jim nešla a přestala s oběma komunikovat. Vyhýbá se rodinným oslavám a zpřetrhala všechny rodinné vazby.

Bude miminko zdravé? Mám obavy

Když jsem Hanku viděla naposledy, svěřila se mi, že se s bratrancem Jindrou snaží o miminko. V jejím nadšení jsem ji podpořila. Mám teď ale dny, kdy si říkám, jestli je to všechno v pořádku. Bude ze mě babička. A jaké to děťátko bude? Bude zdravé, chytré a nijak nedotknuté tím, kdo jsou jeho rodiče? Že si jeho maminka vzala svého bratrance? Nebyl ten sňatek s bratrancem chyba?

Možná nás to všechny jednou dožene. To, že jsme to celé dovolili a posvětili jsme to. Před Bohem si svoji lásku slíbit nemohli a možná to mělo oprávněný důvod. Bojím se toho, co přijde. A také se bojím toho, že jsem to celé dovolila. Byla jsem na rozcestí a vydala jsem se zlatou střední cestou.

Nikomu jsem nechtěla ublížit, a teď nevím, jestli jsem nejvíc neublížila tomu malému nenarozenému. Myšlenky mi běhají hlavou a neumím si je pořádně seřadit. Věřím a modlím se, aby bylo všechno v pořádku a sňatek mojí Hanky s bratrancem nebyla její a možná i naše životní chyba.