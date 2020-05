Může se člověk v životě zamilovat víckrát, nebo na každého čeká jedna osudová láska? Petra byla zamilovaná jen jednou a od té doby se jí nedaří najít partnera pro život.

Láska se spolužákem

Svoji první lásku jsem potkala na vysoké škole v Praze. Zároveň to byla moje láska poslední. Vím, že to zní divně, ale poté, co jsme se rozešli, už jsem nikdy podobným citem k jinému muži nezahořela. A tak už jsem téměř dvacet let sama.

S Jirkou to byla zpočátku typická studentská láska. Seděli jsme vedle sebe na jedné z přednášek a mě okamžitě uhranuly jeho modré oči. Na první pohled z nich vyzařoval klid a vyrovnanost. Na rozdíl od ostatních spolužáků, které zajímaly jen divoké koncerty a popíjení v hospodě, Jirka měl vznešenější záliby.

Milovala jsem naše společné večery. Chodili jsme spolu do divadla nebo jen tak leželi v objetí a Jirka mi četl zamilované verše. Diskutovali jsme spolu dlouhé hodiny nad různými tématy a já si přála, aby tohle období nikdy neskončilo. Byla jsem zamilovaná až po uši a brzy jsem získala pocit, že je načase posunout náš vztah dál.

Začala jsem Jirkovi líčit, jak si představuji naši budoucnost. Za necelý rok nás čekala promoce a já si vysnila, že hned po škole se s Jirkou vezmeme a založíme rodinu. Už tehdy mě mělo trknout, že na vše jen tupě přikyvoval a občas něco zamručel. Jakmile byla řeč o svatbě a dětech, byla jeho obvyklá výřečnost pryč.

Během týdnů před závěrečnými zkouškami byl Jirka najednou jako vyměněný. Vůbec se nechtěl vídat a téměř každý víkend začal trávit u rodičů ve svém rodném městě. Přičítala jsem to nervozitě před zkouškami, vždyť i já jsem teď chtěla mít klid na učení. Na to, že je naše láska v ohrožení, jsem ani nepomyslela.

Jednoho večera jsme se po delší době domluvili, že si vyrazíme na sklenku vína na odreagování. Sotva jsme dosedli, Jirka ze sebe začal chrlit nejbolestivější slova, jaká jsem kdy slyšela. Ty jeho pravidelné víkendové výlety k rodičům nebyly jen tak. Ve svém rodném městě se mu totiž narodilo dítě. S cizí ženou, o které přede mnou nikdy předtím nemluvil.

Lenku znal už hodně let, chodil s ní dokonce na střední. Tam se víc sblížili a začali spolu chodit. Jenomže Jirka se dostal na vysokou do Prahy, a tak se jejich vztah rozpadl. Ale ne tak docela.

Jirka se mi přiznal, že čas od času se s Lenkou vyspali, když byl u rodičů na víkend. To pokračovalo i během našeho vztahu. Pak ale Lenka otěhotněla a před několika týdny se mu narodilo miminko. Nemohla jsem věřit vlastním uším. Byla jsem tak zamilovaná, že jsem o jeho věrnosti vůbec nepochybovala.

Po Jirkově přiznání jsem se zhroutila. Nemohla jsem normálně fungovat, dokonce jsem nezvládla ani závěrečné zkoušky. Vysokoškolský titul, na který jsem dlouhé roky dřela, se mi získat nepodařilo. A s důvěrou v muže to bylo stejné. Od té doby jsem si žádného partnera nenašla. Mám strach, že mi zase zlomí srdce.