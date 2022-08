PETRA (48): Manželovi zemřela milenka, nevím, zda s ním soucítit, nebo odejít

Petra přišla na roky trvající nevěru manžela až tehdy, kdy údajná kamarádka jejího muže tragicky zemřela. Petra teď řeší, jak se k celé situaci postavit a zda vůbec manželovi říct, že o jejich celoživotním románku ví.

Mám chuť se s Romanem rozvést, ale aktuálně je na dně a já nemám to srdce. Manželovi totiž tragicky zemřela kamarádka z dětství, s níž se přátelil od základní školy. Lucie bydlela v Brně, kam se po svatbě odstěhovala se svým manželem. Žila tedy přes dvě stě kilometrů od našeho domova. S manželem si často psali, a když měl manžel služební cestu tím směrem, zpravidla se za ní stavoval a občas u ní i přespal.

Vždy jsem to věděla, nijak se s tím netajil, navíc Lucie byla dlouhá léta vdaná a hlavně – byla to kamarádka! Manželovi jsem absolutně věřila, nikdy mě nenapadlo o charakteru jejich přátelství nějak pochybovat. S Lucií jsme se několikrát i letmo viděly. Nebyla mi ani nesympatická, ani nijak sympatická.

Manželova „kamarádka“ měla bohužel letos na jaře nehodu; jela na kole a velmi nešťastně ji zachytilo okolojedoucí auto a ona spadla tak nešťastně, že se uhodila hlavou o obrubník. A jelikož neměla přilbu, šlo o zranění velmi vážné. Po měsíci v umělém spánku Lucie zemřela. Nechala po sobě dva dospělé syny. Manžela už neměla, před několika lety se rozvedla.

Když se muž o úrazu dozvěděl, okamžitě odjel do Brna. Podporovala jsem ho a chápala, dokonce jsem mu tehdy narychlo sbalila věci a večeři do krabiček. Roman v Brně zůstal dva dny. Díky Luciině mamince, která ho znala, mohl svou přítelkyni na pár minut navštívit a v podstatě se s ní rozloučit – i když všichni pochopitelně doufali v zázrak.

Den nato, co se manžel vrátil, jeho nejbližší přítelkyně zemřela. Muž se zhroutil a já ho velmi litovala. Soucítila jsem s ním, minulý rok mi zemřel stejně starý bratr, bylo to pro mě i pro celou rodinu nesmírně těžké.

Jenže Lucie nebyla jen kamarádka, Lucka byla manželova životní láska a velkou část našeho manželství i jeho milenka. Ale to jsem zjistila až dva týdny po její smrti.

Roman byl psychicky na dně, přemluvila jsem ho, aby si vzal dovolenou a odjel si srovnat myšlenky na naši chatu na Vysočinu, kam moc rád jezdil rybařit, nejraději sám – ale kdo ví, zda tam skutečně jezdil sám! Chata je na půl cesty mezi Prahou a Brnem, kde Lucie bydlela.

Když manžel odjel, uklízela jsem u něj v pracovně, což dělám zcela výjimečně, muž to nemá rád. No a když jsem vysávala pod gaučem, našla jsem v jeho úložném prostoru krabici, kterou jsem neznala. Bohužel jsem neodolala a odklopila jsem víko. Krabice byla plná Lucie! Byly v ní fotky, dopisy a různé drobnosti – sponky, takřka prázdná lahvička s kapkou parfému, spodní prádlo, pramínky vlasů.

Krev se mi nahnala do hlavy a musela jsem si sednout, najednou mi došlo tolik věcí! Tolik drobností se pospojovalo v jeden celek! Jako kdyby někdo během pár vteřin sestavil puzzle, jehož dílky ležely dlouho rozsypané na stole. Obraz, ve který se texty dopisů poskládaly, byl šokující. Ti dva byli celé roky milenci!

Lucie byla Romanova první a on její také. Chodili spolu, a nekamarádili, jak mi celé roky tvrdil. Ona si pak našla jiného, o něco staršího, movitého. Nějakou dobu po tom, co se jí i mně narodilo první dítě, se ti dva dali opět dohromady. Od té doby byli intenzivně ve spojení, scházeli se, svěřovali – byla to velmi osudová a nesmírně romantická láska. Roman mi nikdy neřekl, že se Lucie rozvedla. Mohl tak klidně jezdit i za ní domů.

Měla jsem a stále mám hrozný vztek. Kdyby ta žena nezemřela, tak by jejich vztah zcela jistě pokračoval dál. Možná by se manžel časem i rozvedl, když už se oba naši kluci chystali vylétnout z hnízda.

Jenže co teď? Jsem naštvaná, ale mám i měkké srdce, ta žena je mrtvá a muž naprosto zlomený. Všechno už je pryč. Nemohu se rozhodnout, zda mu říct, že o všem vím, anebo se snažit na vše zapomenout a nechat čas, aby pracoval a mou bolest pozvolna odnesl.