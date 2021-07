Petra Hřebíčková: Podle lékařů neměla mít děti, po radě šamana čeká třetí

Oblíbená herečka Petra Hřebíčková očekává každou chvíli narození třetího potomka. K synům Šimonovi a Mikulášovi se tak přidá třetí chlapec, na kterého se s partnerem hercem Martinem Dadákem velmi těší. Co sympatická blondýnka prozradila v rozhovoru – ten najdete na videu v úvodu článku.

Studium na obchodní škole Pokud máte rádi české komedie, tak jste na Petru Hřebíčkovou nemohli nenarazit. V posledních letech hraje v řadě snímků. Jen namátkou: Přes prsty, Bezva ženská na krku, Muži v naději. Zazářila také v televizních seriálech: Případy 1. oddělení, Svatby v Benátkách či Rédl. Původně to přitom na hereckou dráhu nevypadalo. Petra Hřebíčková se narodila v roce 1979 v Hodoníně, kde také vyrůstala. Nejprve vystudovala Obchodní školu, po ní však už nastoupila do Brna na JAMU a svoje první angažmá získala v brněnském divadle Polárka. Zároveň také hostovala v činoherním klubu Divadla ABC. Už v roce 2009 získala prestižní cenu Thálie, a to za roli Maryši. Do povědomí českých diváků se dostala zejména rolí Jarušky v Menzelově filmu Obsluhoval jsem anglického krále, později si zahrála v řadě známých českých filmů jako například Proměny, Kawasakiho růže nebo Příliš osobní známost. Co v rozhovoru prozradila Petra Hřebíčková? Podívejte se na video v úvodu článku. Jeskyňka, Borůvka, Píšťalka: Co dělají dnes lásky básníka Štěpánka? 13 2 Oblíbené komedie o Básnících vás od roku 1982 na obrazovkách jistě…

Šamanova rada Co se týče osobního života, jde Petra vzorem. Neoplývá žádnými skandály, naopak. Se svým partnerem Martinem Dadákem vychovává dva syny a třetího očekává každou chvíli. Ne vždy však počítala s tím, že nějaké děti mít bude. Když jí totiž bylo patnáct let, řekla jí gynekoložka, že bude mít problém otěhotnět. Petra se však nenechala odradit a o několik let později zašla požádat o radu šamana. „Řekl mi, že to dítě musím prostě jenom pustit, že už čeká. Musela jsem si přiznat, že jsem na těhotenství nebyla úplně připravená, a tam jsem si řekla, že jo. A bylo to hned,“ prozradila herečka pro iDNES.cz. Bloom, Gosling i Sandler: Slavní herci, které teď můžete potkat v Čechách 23 S pomalu ustupující koronavirovou pandemií se život začíná vracet do…