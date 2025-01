Muškáty a petúnie zasejte už v lednu

Zatímco muškát je vlastně trvalka (i když ji mnohdy pěstujeme jako letničku), petúnie je typickou letničkou. Takže s ní začínáme znovu skoro vždy. Způsobů, jak muškáty a petúnie množit, je několik. Nabízí se samozřejmě vegetativní, muškáty lze takto množit poměrně spolehlivě, u petúnií nebývá úspěšnost příliš vysoká. Proto celá řada zahrádkářů sází spíše na pěstování ze semen. Ta jsou běžně dostupná v zahradnictvích i hobbymarketech, kde si vyberete z opravdu velké škály odrůd.

Začněte v lednu

Výhodou pěstování ze semen je možnost kombinace různých odrůd. Máte tak téměř naprostou volnost navrhnout si, jak bude který truhlík barevně i tvarově vypadat. V lednu je na podobné plánování poměrně dost času. Počítejte ale s tím, že do vyvinutí sazeniček, které budete moci později přesadit do truhlíků ven, jsou u muškátů třeba přibližně čtyři měsíce, u petúnií je to asi o jeden měsíc méně. Ale ať počítáte, jak počítáte, začít byste rozhodně měli v lednu. Začátek února bývá považován za hraniční termín. Pokud to nestihnete, budete asi odkázáni na nákup již předpěstovaných sazenic.

Posviťte jim

U pěstování ze semínek platí jedno pravidlo. Nešetřete na substrátu. Muškáty i petúnie mají rády lehčí, prostupnější zeminu. Dobře se jim bude dařit ve výsevním substrátu, který se dá běžně koupit. Pokud vám zbyl doma perlit, můžete jej použít také. U něj ale nezapomínejte na přihnojování, protože neobsahuje žádné živiny. Semínka jsou velice drobná, proto si dejte pozor, abyste je neosívali zbytečně hustě. Stačí je nasypat na vrch substrátu a jen jemně zatlačit. Protože je budete předpěstovávat doma, je zbytečné zakrývat je vrstvou zeminy. Stačí je mírně navlhčit a pak jim dát čas.

Obvykle na klíčení potřebují trochu vyšší teplotu, můžete je mít zpočátku klidně v místnosti či jim vypomoci miniaturním pařeništěm. Ideální je teplota lehce nad 20 °C. Při ní by měla všechna semínka vyklíčit během dvou až tří týdnů. Po téhle době potřebují rostlinky hodně světla, a naopak trochu zpomalit. Proto je můžete přemístit do o něco chladnějších prostor (ale pozor, pořád bychom se měli držet zhruba nad 15 °C). Co je ale velmi důležité, od ledna do března je venku stále poměrně málo světla. Pokud tedy nechcete slabé, rychle vyhnané rostlinky, a to určitě nechcete, najděte jim buď opravdu světlé stanoviště, nebo – a to je mnohem spolehlivější – zajistěte jim přisvícení. Při využití nějaké zářivky či LED světla není spotřeba nijak vysoká a vaše rostlinky budou ve skvělé kondici.

Nebojte se pikýrování

Zhruba po měsíci až šesti týdnech už byste měli mít malé rostlinky. Teď vás čeká trocha jemné práce, je totiž potřeba je roztřídit a pikýrovat. Při pěstování ze semen je totiž spíše pravidlem, že vyroste hned několik rostlinek velmi blízko u sebe. Kdybyste je takto nechali, budou se vzájemně oslabovat a vy se rozhodně kvalitní sadby nedočkáte. Proto začněte s tím, že slabé a nedostatečně vyvinuté rostliny bez milosti vytrhnete. Zejména v případě, že jste se při výsevu nedrželi zkrátka a máte rostlinek dostatek.

Ty, které se rozhodnete si ponechat, je potřeba opatrně přesadit. Měli byste to udělat v okamžiku, kdy ze země vyrostou první dvě dvojice děložních lístků. Rostlinku je potřeba velmi opatrně vyjmout z půdy tak, abyste co nejméně poškodili kořínky. Je to tak trochu psychoterapie, protože tahle jemná práce potřebuje soustředění. Každou pak přeneste do samostatného kořenáčku. Tak budete mít jistotu, že bude mít dost prostoru pro další růst a vytvoření zdravé a silné rostliny. Nejpozději v této době je potřeba rostlinky poprvé přihnojit.

Radí Vlastimil Šindelář, zahradník Zajímavou alternativou, na kterou můžete v obchodech narazit, jsou semínka petúnií v takzvaných peletkách. Jde o kaolinovou kuličku obalující semínko, aby se s ním lépe manipulovalo. Je to snazší pro výsev, ale počítejte s tím, že peletka potřebuje dobře provlhčit, aby se postupně rozpadla a umožnila semínku zakořenit. A ještě jeden tip – zatímco s výsevem neotálejte, s přesazením ven si dejte na čas. Klidně vydržte až do pozdního dubna či května. Petúnie je totiž poměrně citlivá na teplotu. Proto jí musíte vybrat slunečné a teplé stanoviště, které je chráněno před větrem.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 1/24"

Text: Jan Lodl