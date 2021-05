Pierce Brosnan slaví 68: Podívejte se na nejvíc sexy záběry v roli Jamese Bonda!

Role Jamese Bonda je charismatická sama o sobě, natož když se jí zhostí tmavovlasý fešák s pronikavě modrýma očima. Pierce Brosnan patří mezi nejvýraznější herce, kteří se role agenta 007 ujali, a své kouzlo si stále drží. Dnes 16. května 2021 slaví své osmašedesáté narozeniny!

I když je to už pěkná řádka let, co roli Jamese Bonda pověsil na hřebík, dokáže být Pierce Brosnan okouzlující i v jiných rolích. Své fanynky šokoval například v muzikálu Mamma Mia, kde je svým hereckým schopnostem přidal i zpěv a tanec, a opravdu bylo na co koukat!

Tisíce žen po celém světě však po něm touží marně. Pierce Brosnan je totiž lamač ženských srdcí jen na stříbrném plátně, v reálném životě je ale již osmadvacet let věrný své manželce Keely, s níž má dva syny. Možná i to z něj dělá idola, kterého by si téměř každá přála mít doma!

Podívejte se na galerii fotek s Pierce Brosnanem v jeho nejvíc sexy životní roli!

