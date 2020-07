Pierre Brice: Nejslavnější indián Vinnetou byl hrdina i ve skutečnosti. Co dokázal?

Už desítky let vypadá pořád stejně. Zdá se, že se velkého…

Narodil se v roce 1929 ve Francii v rodině, která pocházela ze starého šlechtického rodu. Jeho celé jméno znělo Pierre-Louis baron de Bris. Jeho otec sloužil za války u námořnictva a Pierra zřejmě silně ovlivnil, protože ke konci války pomáhal při vyprošťování zraněných. Bylo mu třináct let, když se zapojil do odboje a po nocích pašoval šifrované zprávy. Už tenkrát měl v sobě odvahu a taky touhu po spravedlnosti. Kdyby tak tušil, že právě tyhle vlastnosti ho budou provázet i v jeho filmových rolích.

Viděl umírat kamarády ve válce

V devatenácti bojoval v severní Africe, Alžírsku a Indočíně. Zažil spoustu nebezpečných situací, ale vždycky z nich vyvázl. Díky tomu obdržel tři vyznamenání za statečnost, ovšem přinesl si taky nepříjemné vzpomínky na válku. Viděl umírat kamarády, a to prý v člověku zůstane navždy. Možná i kvůli utrpení, které viděl, začal věřit v Boha. A možná i proto v armádě nakonec nezůstal a vrhl se na herectví.

Předpoklady k tomu měl, jenže charismatická tvář zpočátku nestačila. Trvalo deset let, než se dostal k pořádné roli. Živil se jako model či řidič a večer chodil na hodiny herectví. Měl tak trochu smůlu, i když byl velmi přitažlivý, všechny trumfy měl tenkrát herec Alain Delon. Jenže pak přišel rok 1962. Filmový producent Horst Wendlandt se zamiloval do knih Karla Maye a začalo se s přípravou natáčení Pokladu na Stříbrném jezeře. Najít toho pravého představitele Vinnetoua ale nebylo snadné. Až si producent Pierra všiml na festivalu v Berlíně a bylo rozhodnuto. Prý si ho představil s dlouhými vlasy a bylo to hned jasné.