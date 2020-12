Pikantní utopenci na silvestra: Podle tohoto receptu jsou hotoví za dva dny

K silvestru neodmyslitelně patří pomazánky, také v řadě rodin asi pečené koleno. Ale co utopenci? Jejich kyselá, výrazná chuť je příjemným zpestřením. Naložte si vlastní. Uleželí budou za dva dny. Celý postup blogerky Koko najdete i na videu v úvodu článku.

Silvestr už nám šlape na paty. I přesto si ale připravíme utopence, kteří se stihnou proležet. Stačí dodržet správný postup a využít pár tipů a triků.

Ingredience

300 ml vody

150 ml bílého vinného octa

4 bobkové listy

10 kuliček nového koření

Čerstvě mletý pepř

Zarovnaná lžička soli

Lžíce hořčičných semínek

2 cibule

4–5 špekáčků či buřtů (možno nahradit točeným salámem nebo gothajem)

Volitelná zbylá nakládaná zelenina z Vánoc (například nakládané okurky, cibulky, beraní rohy)

Postup

Jako první si připravíme lák. Svařte dva díly vody s jedním dílem octa, bobkovými listy, novým kořením, pepřem a hořčičným semínkem. Po pár minutách vypněte plotýnku a nechte chladnout. Cibuli nakrájejte na co nejjemnější půlkolečka, jarní cibulku také na tenká kolečka. Takto nakrájené cibulky dejte do ještě teplého láku, urychlí to proces zkřehnutí. Nechte vychladnout. Buřty můžete a nemusíte loupat, budeme je totiž krájet na kolečka asi 4 mm silná. Vložte do misky společně se zbylou zeleninou z Vánoc, cibulí, můžete přidat i nakrájenou feferonku. Sklenici sterilizujte vroucí vodou a můžete plnit. Zalijte lákem, popřípadě dolijte lákem z okurek a jste připravení na silvestra. Celý postup najdete i na videu v úvodu článku.