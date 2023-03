Pionýři, jiskry, SSM či rekreace: Povinně nepovinné organizace za komunismu

Jiskry byla za doby socialistického Československa dětská organizace, do které byla zařazena z vůle KSČ většina dětí po vstupu na základní školu. Děti se v této organizaci během první a druhé třídy připravovaly na vstup do pionýra, jehož byly Jiskry součástí. Děti byly vedeny v duchu dobrých vlastností těchto zvířátek: moudrá sova, umělec - slavík, obratná kočička, chytrý pejsek, pilná včelička. Děti za splněné úkoly vybarvovaly ve svých zápisníčcích figurky zvířat. Jiskrou se dítě stalo po složení slibu, který zněl: „Slibuji dnes přede všemi, jako jiskra jasná, chci žít pro svou krásnou zemi, aby byla šťastná.“

Pionýři

Cílem Pionýrské organizace bylo formovat mládež k věrnosti komunistické ideologii a k vlasti. Pionýři nosili uniformy s rudým šátkem kolem krku a rozdělovali se do oddílů. V rámci pionýrské organizace se konaly různé kulturní a sportovní aktivity, ale také politické školení. Členové pionýrské organizace byli často zapojeni do státních slavností a propagandy. K symbolům každého pionýra patřil pionýrský průkaz a pionýrský kovový odznak tvořený státní vlajkou, otevřenou knihou a rudým ohněm se třemi rudými plameny. Kniha symbolizovala život, státní vlajka jednotu a tři plameny značily společné úsilí komunistů, mládeže a dětí.

Základním kamenem pionýrské organizace byl pionýrský oddíl, který většinou čítal patnáct až dvacet lidí, a vedl ho oddílový vedoucí. Setkání měla výchovnou část, ale také vzdělávací a utužovací. Jednou za rok se konala oddílová setkání, na nichž většinou docházelo i ke skládání pionýrských slibů.

Pionýrský oddíl (15-20 členů) tvořil základní jednotku pionýrské skupiny. V jeho čele stál oddílový vedoucí starší 18 let, který se ze své činnosti zodpovídal skupinovému vedoucímu. V rámci členství v pionýrské organizaci plnili pionýři nejrůznější úkoly zvané plameny, které museli zaznamenávat do svých zápisníků. Jejich plněním podávali důkazy o své připravenosti, znalostech a dovednostech, ale i tvořivosti a tělesné a sportovní zdatnosti. Pionýry byly děti do svých patnácti let, poté přecházely do SSM.

Pionýrský slib

„Slibuji před svými druhy, že budu pracovat, učit se a žít podle pionýrských zákonů, abych byl dobrým občanem své milované vlasti, Československé socialistické republiky, a svým jednáním chránit čest pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže.“