Piran vás okouzlí: Objevte nejkrásnější místa romantického města na slovinském pobřeží

Piran je malebné město na slovinském pobřeží Jadranu, které si vás získá svými úzkými uličkami, půvabnou architekturou a bohatou historií. Pro svou atmosféru bývá často přirovnáván k nedalekým Benátkám – a právem. Tahle úžasná perla Istrijského poloostrova láká návštěvníky na jedinečnou směsici středomořského kouzla, památek a dechberoucích výhledů na moře. Pokud plánujete cestu po Istrii, Piran si rozhodně nesmíte nechat ujít! V tomto článku vám ukážeme, co v něm rozhodně nevynechat.
Piran, kdysi důležitá součást Benátské republiky, se pyšní bohatou historií, která sahá až do 5. století n. l. Architektura města s rozlohou 44,6 kilometru čtverečního odráží pozdější vliv Benátčanů, což je patrné na každém kroku. Kromě historických památek se středověkou atmosférou nabízí Piran i přístav a krásné pláže, kde se můžete vykoupat nebo jen relaxovat při procházce po promenádě.
Co musíte v Piranu vidět:
1. Tartiniho náměstí (Tartinijev trg)
Hlavní náměstí je pojmenováno po slavném houslovém virtuosovi a skladateli Giuseppu Tartinim, jenž se zde narodil. Náměstí má neobvyklý oválný tvar; vzniklo na místě bývalého přístavu, který byl v 19. století z hygienických důvodů zasypán. Dominantou náměstí je socha Giuseppa Tartiniho z roku 1896. Kolem náměstí stojí významné budovy jako městská radnice a Tartiniho rodný dům.
2. Tartiniho rodný dům (Tartinijeva hiša)
Místo, kde se Giuseppe Tartini, známý mj. houslovou sonátou g moll Ďáblův trylek (Il trillo del devil), v roce 1692 narodil. Dům je dnes muzeem, kde si návštěvníci mohou prohlédnout Tartiniho osobní předměty, včetně jeho houslí a rukopisů. Budova sama je krásným příkladem barokní architektury.
Piran se nachází v mírném středomořském podnebí: Průměrné teploty v létě se pohybují kolem příjemných 25 až 30 °C, zatímco v zimě zřídka klesají pod 10 °C. Díky teplým létům a mírným zimám je tak ideálním místem k dovolené kdykoli během celého roku.
3. Benečanka (Venetian)
Až vaše oči spočinou na nádherném gotickém paláci z 15. století, který je nejstarší stavbou na Tartiniho náměstí, budete si připadat jako v Benátkách. Budova zvaná Benečanka se pyšní bohatě zdobenými okny a bíle zbarvenými benátskými oblouky. Legenda praví, že ji nechal postavit bohatý benátský kupec pro svou milovanou slovinskou dívku. Na fasádě se nachází nápis „Lasa pur dir“, což znamená „Nechť si říkají“, coby reakce na klepy o jejich vztahu. Palác patří k nejvýraznějším symbolům města a bývá označován za jeho vůbec nejkrásnější stavbu.
4. Minoritský klášter a kostel sv. Františka z Assisi
Klášter i kostel patří k významným historickým památkám, v nichž najdete hodnotné umělecké sbírky. Aktuální vzhled kostela sv. Františka, který byl založen roku 1301, pochází z 19. století. Klášterní komplex byl důležitým náboženským a kulturním centrem města.
Náš tip:
Dopřejte si příjemnou procházku po pobřežní promenádě, která spojuje Piran s nedalekým městem Portorož, místem luxusních hotelů, písečných pláží a pohostinných kaváren. Cesta vás zavede přímo k ikonickému hotelu Kempinski Palace Portorož, kde na vás dýchne více než 100letá historie: V dobách Rakouska-Uherska jej s oblibou využívali členové královských rodin, aristokraté, politici i filmové hvězdy. Za historickou fasádou hotelu se skrývá spojení dochovaných architektonických prvků s moderním designem. Část hotelu je kulturní památkou, stejně jako park plný zeleně, který k hotelu patří. Obdivovat v něm můžete i oranžově zbarvené růže, jež jsou pro Portorož typické a jimž vděčí za své jméno: Portorož totiž znamená Přístav růží.
5. Hradby Piranu
Procházka po středověkých hradbách, které pocházejí ze 7. století a byly rozšířeny v 15. století, nabízí úchvatné výhledy na město i okolní krajinu. Z asi dvoukilometrových hradeb, které zajišťovaly ochranu města, se do současnosti dochovalo přibližně 200 metrů.
Z původních dvoukilometrových hradeb se jich zachovalo přibližně 10 %. Součástí je brána Rašporska vrata.
6. Kostel sv. Jiří (Cerkev sv. Jurija)
Barokní kostel, který se tyčí nad městem, je zasvěcen svatému Jiří. Pochází z 12. století, ale svůj současný barokní vzhled získal při přestavbě ve století 17. Kromě nádherného interiéru si nenechte ujít ani zvonici, z níž se naskýtá úchvatný panoramatický výhled na celý Piran a Jaderské moře. A opět si zde můžete připomenout Benátky: Zvonice je zmenšenou kopií tamější věže kostela San Marco.
V kostele sv. Jiří si prohlédněte obraz z roku 1844 – Utrpení svatého Jiří. Jedná se o největší olejomalbu ve Slovinsku.
7. Náměstí 1. máje (Trg 1. Maja)
Jedno z nejstarších náměstí ve městě, které dříve sloužilo jako hlavní trh. Jeho historie sahá až do středověku. Dnes je to klidné místo, kde můžete obdivovat historickou architekturu včetně staré kamenné nádrže určené pro jímání dešťové vody, a užívat si atmosféru starého města.
8. Prešernovo nábřeží (Prešernovo nabrežje)
Toto nábřeží, pojmenované po slavném slovinském romantickém básníkovi Franci Prešernovi, je ideální místo pro procházku podél moře, vychutnání si kávy či zmrzliny v některé z příjemných kaváren. Nábřeží bylo dříve součástí starého přístavu a nabízí krásné výhledy na moře a přístav.
Víte, že:
Sedmá sloka Prešernovy básně Zdravljica (Přípitek) se stala státní hymnou Slovinské republiky? Nechť žijí ty národy, co se chtějí dočkat dne, kde kam slunce chodí, zmizí všechny známky svárů; aby rodák svobodný byl, se sousedem žil bez nepřátelství!
9. Mys Madona plus maják
Tento mys na konci poloostrova vám nabídne nádherné výhledy na moře. Stojí zde novogotický maják z 19. století a kostel Panny Marie zdraví (Cerkev Marije Zdravja) z 13. století. Na mysu, zvaném také Punta, je socha mořské panny, která symbolizuje spojení města s mořem. Ideální místo na romantickou fotku. Pod hladinou se skrývají rozmanité druhy živočichů i rostlin, a tak se není co divit, že při své procházce tu zaručeně uvidíte potápěče, kteří je sem jezdí obdivovat.
10. Místní hřbitov, kde spočinul František Čáp
Patříte-li k turistům, kteří při prozkoumávání nových míst rádi zavítají i na hřbitov, vězte, že ten místní, více než dvousetletý, se nachází na kopci tyčícím se nad městem. Z jeho staré části, kde jsou zajímavé hrobky i kaple, uvidíte až do sousední Itálie. Zajímavá je i česká stopa, kterou tu můžete objevit: Na hřbitově je pohřbený režisér František Čáp, který v 50. letech 20. století emigroval z Československa kvůli politickým represím komunistického režimu. Ve Slovinsku, kam ho pozval tehdejší prezident Josip Broz Tito, našel nové útočiště. Během své emigrace úspěšně pokračoval v kariéře, a ačkoli zde dokonce získal i vilu, v níž žil, trápily ho později finanční těžkosti. Zemřel v ústraní, ve věku pouhých 58 let, po problémech s alkoholem. Psal se rok 1972. Že vám jeho jméno nic neříká? Jeho filmy určitě ano. Čáp je coby režisér podepsaný například pod díly jako Babička, Ohnivé léto, Noční motýl či Muži bez křídel. Jeho snímky Vesna a Chvíle rozhodnutí, které natočil už v emigraci, byly oceněny coby nejlepší na filmovém festivalu v Pule v letech 1954 a 1955. Před smrtí natočil dokument Piran – o městě, kde je pochován. Máte-li pár minut, stojí za zhlédnutí. Změnila se doba, móda, částečně i město samotné, ale jeho atmosféra, která na vás dýchne, zůstává stále stejná, stejně romanticky přitažlivá, jako když Piran navštívíte dnes.