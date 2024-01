Písmo nelže! Můžete z něj vyčíst povahu, vlastnosti i schopnosti

Podle prvního dojmu, který na vás rukopis udělá, lze písmo zařadit do několika kategorií. Ty odhalí první aspekty osobnosti pisatele. Jak říká Zuzana Dobiášová, autorka knihy o grafologii, grafologie se dá skvěle využít místo klasické psychologie, protože není nutná přítomnost zkoumaného člověka. Grafický projev je bohužel nekompromisní. I kdybyste se stokrát snažili změnit písmo, nepodaří se vám podle Zuzany Dobiášové změnit víc jak dva písemné znaky (a obvykle na úkor jiných).

Jde o písmo, které obsahuje vyvážené písmové prvky, které jsou ve vzájemném souladu. Písmo je pružné a elastické, graficky dobře vypracované a vykazuje i dostatek formy. Je dobře čitelné a na pohled působí příjemně. Budí dojem celkové uspořádanosti, nejsou v něm nepravidelnosti, každý znak, tah i slovo do sebe organicky zapadají. Podobné vlastnosti lze přiřadit i pisateli. Člověk s tímto typem písma bývá celkově vyrovnaný, má uspořádané vztahy k druhým. Bohužel se tento typ písma v praxi téměř nevyskytuje.

Jde o druh uspořádaného rukopisu, ovšem s nepravidelnostmi. Je vyvážený, má formu, je harmonický, nicméně se v něm vyskytuje nějaký příznak, který vyváženost mírně narušuje. Může to být třeba specifický tah, svérázné psaní konkrétního písmene nebo psaní horní či dolní smyčky. Pisatel je v podstatě vyvážená osobnost a drobné nepravidelnosti svědčí o vnitřní citlivosti nebo snaze ovládnout nějakou konkrétní vlastnost, například mírné výpadky v sebeovládání.

Živé, rytmické písmo

Jde o tvarově vynalézavý a originální písmový obraz a na rozdíl od uspořádaného písma je v něm více dynamiky a energie. Rukopis by neměl působit negativně, pořád by v něm měla být harmonie, ale taky individualita. Tohle písmo používají pisatelé s větším napětím. Každopádně jsou to lidé, kteří v sobě mají hodně tvořivé energie, jsou vysoce produktivní a dynamičtí.