Pitt, Roberts, Clooney: 10 oscarových herců, kteří se objevili v seriálu Přátelé

Za deset let natáčení kultovního seriálu Přátelé se před kamerami v epizodních rolích vystřídala řada slavných herců. Kteří z nich jsou držitelé Oscara, nejprestižnějšího hereckého ocenění?

Helen Hunt Herečka Helen Hunt byla v devadesátých letech hvězdou obrazovek díky oblíbenému sitcomu Jsem do tebe blázen. Ve stejnou dobu se také stala držitelkou Oscara za hlavní ženskou roli ve filmu Lepší už to nebude. Dva roky předtím, než sošku obdržela, se zřejmě rozhodla okouknout, jak to funguje u seriálové konkurence, a střihla si epizodní roli v seriálu Přátelé. Helen si v šestnáctém díle první série zahrála postavu Jamie Buchman, která si v Central Perku splete Phoebe s jejím dvojčetem Uršulou.

Gary Oldman Držitel Oscara z roku 2018 za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Nejtemnější hodina si ve dvou dílech seriálu Přátelé zahrál v roce 2001. Šlo o poslední dva díly sedmé série, kdy si Monica brala Chandlera a Joey je měl oddávat. Právě kvůli Garymu Oldmanovi v seriálu svatbu téměř nestihl, protože s hercem natáčel válečný film. Nejdřív byl problém s tím, že Gary Oldman na Joeyho nesnesitelně prskal a tvrdil, že je to projev správného herce. Nakonec se v pauze mezi natáčením opil tak, že nebyl schopný scénu dotočit, což vedlo k tomu, že Joey nakonec oddával Monicu a Chandlera v dobovém filmovém kostýmu vojáka.

George Clooney V devadesátých letech si nejvíce fanynek George Clooney získal díky seriálu Pohotovost, kde hrál sexy doktora. Stejnou roli si vyzkoušel také v sedmnáctém díle první série seriálu Přátelé, kde účinkoval po boku svého kolegy z Pohotovosti Noaha Wylea. V epizodě nazvané Správná rozhodnutí si oba lékaři domluví v nemocnici rande s Monicou a Rachel, které si ale vymění své identity a oba doktory popletou. Clooney získal Oscara přesně o deset let později za vedlejší mužskou roli ve filmu Syriana.

Robin Williams Herec Robin Williams se v seriálu Přátelé ocitl úplnou náhodou a původně vůbec nebyl ve scénáři. V den, kdy se zrovna točil čtyřiadvacátý díl třetí série s názvem Největší šampion, Williams se svým kolegou Billym Crystalem měli natáčení v sousedství, a tak tvůrce sitcomu napadlo zapojit je do natáčení. Williams s Crystalem sehráli v seriálu scénu, kdy se hádají na známém gauči v kavárně Central Perk. Celý skeč byl údajně od začátku do konce improvizovaný. Pro Oscara si Robin Williams došel o rok později, a to za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Dobrý Will Hunting.

Julia Roberts Třináctý díl druhé série byl na známé herecké osobnosti bohatý. Nejen, že v něm Monica randila s akčním hercem Jeanem-Claudem van Dammem, ale po boku Chandlera se objevila také Julia Roberts. V roli Susie Moss hraje Chandlerovu bývalou spolužačku, s níž jde Chandler po letech na rande. Susie si přeje, aby Chandler na schůzku dorazil v dámských spodních kalhotkách. Chandler jí přání splní, jde však o jednu velkou pomstu. Oscara pak Julia Roberts získala o pět let později za hlavní roli ve filmu Erin Brockovich.

Reese Witherspoon Herečka Reese Witherspoon byla na přelomu tisíciletí známá především z romantických komedií. Jako jedna z mála si v seriálu Přátelé zahrála hned několikrát, a to ve dvou dílech v šesté sérii a o dva roky později znovu v osmé sérii. V sitcomu ztvárnila sestru Rachel Jill, která v jednom z dílů chce randit s Rossem. To se ale mezi sestrami nedělá a Rachel to také nenechá jen tak. Pro Oscara si Reese došla v roce 2006 za nejlepší herecký výkon ve filmu Walk the Line.

Charlton Heston Ve čtrnáctém díle čtvrté série nazvaném "Joey není ve své kůži" se objevil herec Charlton Heston. V té době už byl držitelem Oscara z roku 1960 za herecký výkon ve filmu Ben Hur. V Přátelích si Heston zahrál sám sebe, a to ve scénce, kdy mu během natáčení filmu vleze Joey do jeho šatny a použije jeho sprchu. Heston ho původně chce vyhodit, nakonec mu ale dává rady, jak se stát dobrým hercem.

Susan Sarandon V době, kdy si Susan Sarandon střihla epizodní roli v seriálu Přátelé, byla už hrdou držitelkou Oscara. Cenu Akademie získala v roce 1995 za nejlepší ženský herecký výkon ve filmu Mrtvý muž přichází. V Přátelích sekundovala Joeymu při natáčení soap opery Tak jde čas. Po podivné zápletce ji má Joey v seriálu nahradit a ona mu vysvětluje charakter svojí postavy. Nebyl by to samozřejmě Joey, aby mezi ním a slavnou herečkou nedošlo k něčemu víc…

Sean Penn Také Sean Penn se v Přátelích v roli Erica objevil hned dvakrát, a to ve dvou po sobě jdoucích dílech osmé série. V těch nejdřív randí se sestrou Phoebe Uršulou, která ze sebe před ním dělá lepšího člověka. Když Eric odhalí, jaká ve skutečnosti je, rozejde se s ní a začne chodit s Phoebe, ani s tou mu však vztah nevyjde, protože mu příliš připomíná Uršulu. Prvního Oscara získal Penn o tři roky později za film Tajemná řeka, v roce 2009 si došel pro další sošku za nejlepší mužský herecký výkon ve snímku Milk.