Plavková sezóna za socialismu: Jaké se nosily bikiny a kam se chodilo k vodě?

Za dob totality si většina z nás o dovolené u moře mohla nechat jen zdát. Museli jsme se spokojit s veřejnými koupališti, rybníky, řekami i jezery na území tehdejšího Československa, protože vlastní bazén na zahradě si mohl dovolit také málokdo. Přesto byly chvíle u vody veselé a už tehdy chytaly ženy bronz v bikinách. Zavzpomínejte si s námi!

Pokud už se v dobách komunismu přece jen někomu podařilo vyrazit k moři, žádná velká exotika se stejně nekonala. Jelikož se dalo s obtížemi cestovat téměř jen do zemí východního bloku, ti zvýhodnění mohli vyrazit například do Bulharska, bývalé Jugoslávie či do Polska. Zbytek národa musel doufat, že buď získá v práci ozdravný pobyt, nebo vyveze rodinku někam do kempu. Zabukovat si hotel na vlastní pěst bylo v té době v podstatě nemožné.

Jak vypadala dovolená na Mácháči za socialismu? Podívejte se na video:

Jugoslávie, Rujána nebo Balaton byly zkrátka pro ty šťastnější. O to nadšeněji vítaly české dovolenkáře kempy a tábořiště, kterých bylo po republice jako naseto. Největší zájem byl v horkých létech samozřejmě o ty, jež se nacházely co nejblíže u vody. Nejoblíbenější destinací bylo jednoznačně Máchovo jezero, které během léta praskalo ve švech.

O ochlazení ve vodě byl velký zájem i během víkendů, kdy lidé vyráželi na výlety. To pravé osvěžení v té době nabízela nejen městská koupaliště, ale i rybníky a jezera, kde tehdy ještě nehrozily zdravotní problémy. Také řeky byly žádaným útočištěm ve chvílích, kdy teploty dosahovaly tropických hodnot.

Rodinky na pláž přicházely s plnou výbavou včetně slunečníků, skládacích lehátek a obřích tašek se svačinami, ti šťastnější také s látkovými lehátky určenými do vody. Šťastlivci, kteří zůstávali v okolních kempech, se pak po večerech scházeli u ohňů, opékali špekáčky a zpívali trampské písničky. Po setmění se někteří osmělili také k nočnímu koupání.

To často probíhalo takzvaně na Adama a Evu neboli bez plavek, přes den ale táborníci vzorně plovací úbor dodržovali. Ženy však zdaleka neměly na výběr z nespočtu druhů bikin a jednodílných plavek všech střihů, musely se spokojit s nuznou nabídkou českých obchodů. Dvoudílné plavky ale už existovaly, zatímco pánové exhibovali v adamkách neboli elastických plavkách slipového střihu.

Jak na prázdniny za socíku vzpomínáte vy? Podívejte se na dobové fotky v naší galerii!