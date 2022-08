Plážové vlny nejen na dovolené: Jak si letní účes vytvořit i doma?

Pomocí prstů

Pokud jsou vaše vlasy poddajné a snadno se upravují, máte vyhráno, vytvořit plážové vlny pro vás bude hračka. Stačí si pořídit kvalitní sprej do vlasů s obsahem soli s lehkou tužicí schopností, který nahradí slanou mořskou vodu, a jde se na to. Pak už se jen předkloníte a sprej do vlasů rovnoměrně nastříkáte. Nakonec se délky vlasů lehce pomačkají dlaněmi, aby vznikl surfařský look, a během pár minut je hotovo.

Jak si vytvořit vlny pomocí žehličky? Podívejte se na video: