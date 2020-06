Pleť a sport: Jak používat make-up, co škodí pokožce a čemu se vyhnout?

Make-up ke sportu rozhodně nepatří. Při námaze se póry rozšiřují, zároveň se potíte a směs líčidla a potu, která má možnost pronikat otevřenými póry do pokožky, může snadno vyvolat kožní problémy. Před cvičením je proto důležité pleť důkladně vyčistit, na vyčištěnou pleť je pak vhodné nanést lehký hydratační krém. Pokud se chystáte sportovat venku, určitě se hodí krém s ochranným faktorem proti UV záření, jehož výši volíte podle typu pokožky a místa, kde se nacházíte. Snědé pokožce postačí 15, do běžných podmínek zvolte 30, ale na horách nebo u moře a vždy, když chcete mít jistotu dokonalé ochrany, se doporučuje použít SPF 50.

Jak na vlasy?

Také vlasy při sportu trpí, o to víc, pokud sportujete denně. Každodenní a časté mytí totiž vlasy dehydruje, láme a více mastí. Pomoct může čelenka na sport, která z velké části pohltí pot a nečistoty. Dávejte si také pozor na to, abyste si při sportu na vlasy nesahala ani je hned po výkonu nečesejte. Tím byste akorát docílila ještě větší produkce mazu. Pokud je to tedy možné, vlasy si po výkonu jen vysušte a poté upravte.