Co to je pleťové sérum: Který druh si vybrat a jak ho nanášet?

Pokud pleťové sérum mezi vaší kosmetikou doposud chybělo, je nejvyšší čas to napravit. Vaše pleť vám za to poděkuje během velmi krátké doby, protože účinky pleťového séra se projeví velmi rychle, rychleji než třeba při používání krému.

Co to je pleťové sérum?

Pleťové sérum má tak vysokou koncentraci aktivních látek, jakou byste v krémech našla jen stěží. Krémy jich totiž obsahují pouhých pět až patnáct procent, zatímco v séru jich je až sedmdesát procent. V porovnání s krémy mají i menší molekuly, takže dokážou proniknout hlouběji do kůže, kde odvedou svou práci. Proto jsou účinky séra často vidět už po několika dnech používání.

Jaké má sérum schopnosti?

Většina pleťových sér má vysokou schopnost hydratace, kterou vaše pleť potřebuje celoročně. Díky obsažené kyselině hyaluronové také séra zlepšují pružnost pleti i její strukturu, navíc v nich najdete i vitamín C a řadu dalších živin, takže pokožku séra dokáží rozzářit, zbavit ji jemných linek a omladit.

Typy sér

Sér existuje více druhů, proto si vybírejte podle toho, co potřebujete. Nemáte-li žádné výraznější problémy a chcete prostě jen pleť co nejlépe vyživit, vyzkoušejte základní hydratační pleťové sérum. Vybírat ale můžete mezi dalšími typy, jako jsou například detoxikační, zpevňující, liftingové, rozjasňující, čisticí, ochranné nebo omlazující sérum. Nejlépe uděláte, když se o výběru poradíte s vaší kosmetičkou nebo dermatoložkou, která umí posoudit, co je pro vaši pleť nejdůležitější.

Jak sérum aplikovat?

Nejprve si pleť řádně vyčistěte, všechny nečistoty, make-up i pot musí pryč, aby mohlo sérum správně účinkovat. Pleť dočistěte tonikem, čímž ji zároveň připravíte na aplikaci séra. Stačí pouze několik kapek séra z kapátka na celý obličej, nezapomínejte ani na oblast krku a dekoltu. Aplikaci proveďte před nanesením pleťového krému, který sérum v pleti uzamkne, takže bude působit ještě lépe. Používejte ráno nebo večer, pokud ale máte pocit, že je to potřeba, klidně i dvakrát denně. Sérum s obsahem retinolu si ale ponechejte pouze na noc, retinol se totiž nesnáší se slunečními paprsky.

Kdy sérum používat?

Na pleťové sérum není nikdy brzy ani pozdě. Pleť živiny a vitamíny potřebuje v každém věku, ale pochopitelně čím jste starší, tím víc. Ideální je však začít preventivně, než pak řešit následky, s těmi už se bojuje hůř. Pokud to ale s péčí o pleť nechcete přehánět, stačí sérum pro začátek nanášet jen jednou denně.