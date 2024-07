Po práci legraci: Jak se zabavit ve vodě a užít si léto

Přinášíme vám inspiraci, jak příjemně a vesele trávit čas, když dny jsou delší a počasí skvělé. Pojďte si se mnou třeba zaplavat! Je to moje oblíbená činnost a ráda se podělím o své postřehy.

Bazén versus rybník

Plavat v rybníku je bezpochyby příjemnější vzhledem k prostoru a menšímu počtu lidí. Ne všechni ovšem tuhle možnost máme a ne všichni do rybníka rádi chodíme. Proto pár pravidel pro bazénové plavání:

Buďte ohleduplní k ostatním a podle své rychlosti zvolte dráhu. Když je u dráhy napsáno, že je rychlá, nechte ji pro polykače kilometrů a jděte do té, kde plavou podobně rychlí plavci jako vy. Většinou se v dráze plave vpravo. Povídat s kamarádkou si můžete na břehu, ve vodě se nestojí, a pokud ano, tak ať to není na překážku pro ostatní. Zkrátka, co sama neradi, nečiňte druhému.

Uvádí se, že při plavání vydáte dvakrát až pětkrát více energie a síly než při pohybu na suchu. Díky vodě, která nese všechnu vaši hmotnost, nezatěžujete navíc klouby, proto je to vhodný sport bez ohledu na to, kolik vážíte. Tohle jiné sporty (kromě jízdy na kole) nenabízejí.

Popsaná zkušenost

Dobrou zprávou je, že se při plavání leží... Osvěžující pohyb ve vodě dokáže vyvolat pocity pohody a spokojenosti, protože vaše pokožka je masírována vodou, svaly si lebedí, klouby nejsou zatěžované. Navíc koncentrace na pravidelné dýchání odvedou všechnu vaši pozornost od starostí, pěkně se soustředíte na to, co děláte a baj baj trable.

Velmi často se setkávám s názorem, že plavat ode zdi ke zdi není nic moc a člověka to po dvaceti minutách přestane bavit. Souhlasím, proto mě potkáte s batohem plným plaveckých pomůcek: jednou plavu s deskou v ruce a jen kopu nohama, podruhé si dám na ruce packy a nohy se ani nehnou, pár bazénů znak, pár prsa atd. A než všechny pomůcky vystřídám, je hodina dávno pryč. Tohle všechno vás naučí trenér při lekcích plavání. Pak už sami budete vědět, co dělat, abyste se v bazénu bavili!

Na co se zaměřte

Ještě jednu poznámku si dovolím: Hlava nad hladinou při plavání je cesta ke zhoršení potíží se zády. Je to jedna z velkých chyb, kterými si škodíte víc, než pomáháte. Chce to zkrátka hlavu potopit (čepice na dlouhé vlasy a brýle jsou jasná věc), a hned je z toho zdraví prospěšný sport, který vám parádně posílí celé tělo a zbaví právě bolestí zad, kvůli nimž hodně lidí do bazénu chodí.

Moje rady k plavání Nechoďte do vody s rozpuštěnými dlouhými vlasy, sáhnout po chuchvalci vlasů ve vodě je ekl. Hezky s nimi do gumičky a ještě lépe pod čepici.

Najezte se lehce před tím, než jdete plavat, ať vám nevyhládne uprostřed plavání.

Pijte před i během plavání – i když máte pocit, že je kolem vás vody dost. Při delším plavání bez zastávek se i potíte!

Užívejte si příjemný pohyb ve vodě, je to neskutečná lábuž.

Co si ještě v létě užiju? 5 tipů redaktorky Blanky

Řezaných kytek do vázy

Letos u mě vítězí jednoznačně pivoňky, vydrží dlouho a mám pocit, že i v bytě mám kus zahrady.

Jízdu na sdíleném kole

Pohybovat se po městě místo auta na kole nebo pěšky je moje letošní hitovka. O víkendech ho pak vystřídám za horské po lesích.

Času na přátele

Ať návrat těch dávných, nových nebo současných – teď je čas se víc vidět, setkávat a povídat si, a tak se obklopovat lidmi, kterými chcete, a ne musíte.

Čerstvé ovoce

Konečně je české, sladké a cenově dostupné. A ještě lépe od tatínka ze zahrádky. Jeho jahody jsou stejně dokonalé jako domácí vajíčka, která si od něj vozím domů jako klenot.

Kávy venku

Ať na louce, v parku nebo u přátel na zahradě (kterou já nevlastním) – dopřávám si letní rituál na slunci. Pořád jsem v pohybu a tohle je mé cílené zastavení.

Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 6/23

Text: bla