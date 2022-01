Po rozchodu si dejte vztahovou pauzu. Jak by měla být dlouhá?

Uběhl rok, ale stále to bolí a komplikuje nové vztahy

Pokud už máte za sebou první porozvodový rok, avšak stále máte pocit, že nejste na další vztah připravena, že to stále nesnesitelně bolí, popřemýšlejte nad tím, zda si jednoduše neustále nejitříte rány. Kupříkladu zda neprohlížíte staré fotky, nepouštíte společné písničky, nevzpomínáte, nesníte a třeba se i v myšlenkách v různých modelových situacích nemstíte. Takové myšlení a chovaní zbytečně prodlužuje dobu spojení s bývalým partnerem a to vám není v ničem prospěšné. Právě naopak! Váš vztah zemřel, a dokud ho nepohřbíte, těžko budete šťastná v jiném. Říká se, že kolik let vztah trval, tolik měsíců trvá to, než na něj emocionálně zapomenete.