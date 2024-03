Podběl, balzám na průdušky. Jak si vyrobit med, čaj nebo sirup?

Podběl je oblíbená jarní léčivka, která pomáhá hned na několik zdravotních problémů, které nás zvlášť na jaře dokážou pěkně potrápit. Přineste si také pár rostlinek navíc a nasušte je do zásoby, budou se vám pak v zimě hodit.

Sběr a sušení

Sbírá se především květ, ale také listy, které rostou až po odkvětu. Myslete ale přitom na přírodu. Rostlina je totiž medonosná, proto nechte některé rostliny pro oslabená včelstva, květy se totiž na jaře objevují mezi prvními. Nejlépe je usušíte v sušičce nebo troubě, v tenké vrstvě, při teplotě do 40 °C.

Léčivé účinky

Pomáhá proti kašli, při bronchitidě, astmatu a alergii

Léčí virózy

Působí proti zánětu žil a močového měchýře

Hojí rány a ekzémy

Má mírné protiprůjmové účinky

Sirup proti kašli

Čerstvé listy nakrájejte, vložte do skleněné nádoby na dno a zasypte vrstvou krystalového cukru. Poté překryjte další vrstvou listů a opět zasypte cukrem. Postup opakujte, dokud se nedostanete po okraj nádoby, přičemž poslední vrstvou musí být cukr. Nádobu uzavřete a ponechte v temnu a chladu osm týdnů (můžete ji také zakopat na zahradě). Vzniklý sirup převařte a plňte do sklenic. Uchovávejte v ledničce a užívejte 1 čajovou lžičku do čaje místo medu.

DALŠÍ VYUŽITÍ

Působí také na chrapot, bronchitidu či astma. Pravidelné pití čaje nebo inhalace par z horkého odvaru zmírňují i alergickou rýmu. Mimoto léčí některá zánětlivá onemocnění trávicí soustavy a zmírňují pálení žáhy.

PRŮDUŠKOVÝ ČAJ

Použijte 1 lžičku sušených listů a 1 lžičku květů, dejte do hrnce a zalijte 250 ml vody. Nechte projít varem, odstavte a asi 15 minut nechte louhovat. Poté sceďte a pijte ještě teplý po doušcích 1 až 2 šálky denně.

MED PROTI VIRÓZÁM

POTŘEBUJETE: 250 květů podbělu, 1 citron, 500 ml vody, 500 g cukru

POSTUP: Vodu přiveďte k varu a podběl spařte. Přidejte na plátky nakrájený citron (bez pecek). Nechte 24 hodin louhovat. Poté sceďte a výluh opět přiveďte k varu. Přisypte cukr a svařte do požadované hustoty (poznáte ji kapkou na talířek). Naplňte do sklenic, uzavřete a obraťte dnem vzhůru. Používejte při nachlazení, angínách nebo jako prevenci.