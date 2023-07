Harry, Hermiona, Ron i Ginny: Podívejte se, jak dospěly hvězdy z Harryho Pottera

Daniel Radcliffe – Harry Potter Daniel Radcliffe využil své nabyté slávy po skončení natáčení Harryho Pottera do dna. Od té doby si zahrál v řadě filmů jako Imperium, Podfukáři 2 nebo Zbav se svých miláčků a účinkoval také v divadle. Většina fanoušků jeho hru sice neviděla, ale celý svět věděl, že se na pódiu objevil nahý. Zažil si také odvrácenou stranu dětské slávy, a jak přiznal, nějakou dobu bojoval se závislostí na alkoholu i s hlubokými depresemi. Dnes už je v pořádku a šťastný v dlouhodobém vztahu s herečkou Erin Darke, s níž má novorozeného syna. Se svými nejbližšími parťáky Rupertem Grintem a Emmou Watson jsou stále ve velmi blízkém přátelském vztahu. Co jste o Harrym Potterovi možná nevěděla? Podívejte se na video v úvodu článku!

Emma Watson - Hermiona Granger Jestli je o někom z okolí Harryho Pottera opravdu slyšet, pak je to Emma Watson. Tvůrci filmu v nazrzlé holčičce objevili skutečný talent a ta se stala mezinárodním idolem, o kterém sní muži napříč světadíly. Zahrála si například ve filmech Charlieho malá tajemství nebo Bling Ring: Jako VIPky, stala se tváří luxusních značek Burberry a Chanel, odpromovala na Brownově univerzitě, věnuje se charitě a stala se ambasadorkou OSN. Ve svých třiatřiceti letech se řadí mezi nejkrásnější osobnosti současnosti. Herectví ale před několika lety načas pověsila na hřebík, jejím posledním hereckým počinem byl v roce 2019 snímek Malé ženy. Poté došla k názoru, že ji hraní už neuspokojuje a raději by se věnovala jiné tvůrčí činnosti, jako je například režie. Ujala se třeba reklamního spotu pro módní značku Prada, jíž je tváří. Na herectví ale nezanevřela úplně, zajímavou roli je prý ochotná přijmout, a tak ji snad na plátně ještě uvidíme.

Rupert Grint – Ron Weasley Za ty roky vyrostl i sympatický zrzek Ron Weasley. Jeho představitel Rupert Grint se uchytil v několika filmech, zahrál si třeba v CBGB: Kolébka punku či v Charlie musí zemřít. Hlavní role se na něj usmály ve snímcích Cherrybomb a Neřízená střela. Exceloval i v seriálu Servant nebo ve snímku Kabinetu kuriozit Guillerma Del Tora. Také v soukromém životě dospěl, před třemi lety se mu narodila dcera Wednesday, kterou pojmenoval podle oblíbené postavy z Addamsovy rodiny. Stále je v úzkém kontaktu s bývalými kolegy z Harryho Pottera Emmou a Danielem, často se vídá také s dvojčaty Phelpsovými.

Bonnie Wright - Ginny Weasley Jakmile natáčení Harryho Pottera skončilo, odpromovala Bonnie Wright na University of the Arts: London College of Communication, kterou začala studovat ještě v průběhu natáčení. Má diplom z filmové a televizní produkce. Svůj první scenáristický a režijní debut si dobyla se snímkem Separate We Come, Separate We Go. Vlastní produkční společnost s názvem Bon bon Lumiere a v její produkci vznikly další filmy, Who Wander a Who Killed Nelson Nutmeg. V březnu roku 2022 se vdala a letos v dubnu oznámila na sociálních sítích první těhotenství. „Andrew a já se nemůžeme dočkat, až později tento rok poznáme naše miminko a staneme se rodiči," napsala pod snímek s manželem Andrewem Locokem.

James & Oliver Phelps - Fred & George Weasley James a Oliver se jen těžko vzdávali svých kouzelnických plášťů. Ze všech účinkujících ve filmech o Harrym Potterovi byli dávno po skončení natáčení nejaktivnější ohledně veškerého dění. Účastnili se různých setkání fanoušků, sjezdů a výstav. V roce 2012 účinkovali v krátkém dokumentu o Platónových idejích. V současnosti už si nebarví vlasy a nechávají si svoji přirozenou hnědou barvu. Oba se objevili v televizním filmu Danny and the Human Zoo a společně natočili také filmy Own Worst Enemy a Last Night in Soho. Žijí v Santa Monice a často tráví čas s bývalými hereckými kolegy Rupertem Grintem, Tomem Feltonem a Matthewem Lewisem.

Matthew Lewis - Neville Longbottom Oproti dvojčatům má dnes představitel Nevilla Longbottoma problém se na svůj herecký výkon dívat, na hraní ale nezanevřel. Z oplácaného Matthewa se navíc vyklubal opravdu fešák! Je důkazem, že puberta nakonec může skončit dobře. Účinkoval v BBC3 komediálním dramatu Bluestone 42 a objevil se ve filmu Než jsem tě poznala a v seriálech Ripper Street nebo Všechny malé a velké bytosti. Před pěti lety se navíc tajně oženil v Itálii, kde si vzal svoji dlouholetou partnerku Angelu Jones.

Tom Felton - Draco Malfoy I z malého podrazáka Draka nakonec vyrostl pohledný mladík! Když v roce 2011 natáčení Harryho Pottera skončilo, oženil se s krásnou přítelkyní Jade Gordon, která si dokonce zahrála jeho ženu i v Harrym Potterovi. Tom i nadále budoval aktivně hereckou kariéru, objevil se ve filmech Against The Sun a Ve jménu Krista a v několika seriálech. O svém životě dokonce napsal autobiografii s názvem S kouzelnickou hůlkou: Magické dospívání filmového čaroděje. Na Harryho Pottera vzpomíná v dobrém a je vděčný, že natáčení nepoznamenalo jeho dětství. „Měl jsem prostor pro to, abych dva týdny pracoval na filmu jako Draco, a pak jsem jel domů, kde jsem byl čtyři týdny Tomem. Chodil jsem normálně do školy. Měl jsem stejnou barvu vlasů, moc se toho na mně neměnilo," uvedl v rozhovoru pro web ct24.cz.

Katie Leung - Cho Chang První láska Harryho Pottera Cho Chang se do filmu dostala spíše náhodou. Její představitelka Katie Leung neměla s hraním vůbec žádné zkušenosti, její otec našel inzerát na konkurz v novinách a poslal ji to zkusit. Ani po ukončení natáčení se Katie hraní příliš nevěnovala, zaujalo ji spíš studium na University of Arts London a Royal Conservatoire of Scotland in Glasgow. Dodnes si nezahrála v žádném celovečerním filmu, objevuje se však v několika seriálech jako například Annika, Medium nebo Arcane: League of Legends.

Robert Pattinson - Cedric Diggory Všichni samozřejmě vědí, co se stalo s Cedrikem. Zemřel a místo něj se narodil upír. Pattinson okouzlil miliony dívek po celém světě v trilogii Stmívání v roli uhrančivého upíra Edwarda. Dlouho potom randil se svojí filmovou přítelkyní Kristen Stewart, dokud mu nenasadila parohy se čtyřicetiletým ženatým režisérem a nakonec se nerozhodla změnit orientaci. Pattinson se poté snažil vymanit ze své upírské image a podařilo se mu to – zahrál si ve filmech Voda pro slony, Mapa ke hvězdám, Miláček a v řadě dalších. Dalo by se říct, že z celé potterovské party je momentálně ten nejúspěšnější a jeho hvězda jen stoupá. Obzvlášť poté, co si zahrál vysněnou roli mnoha herců – Batmana, na jehož pokračování se můžeme těšit za dva roky.