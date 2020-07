Princezna Diana by oslavila 58. narozeniny: Podívejte se na fotky z dětství

Letos je to již třiadvacet let, co tragicky zahynula britská princezna Diana, matka nástupce trůnu prince Williama a jeho bratra Harryho. 1. července by oslavila své osmapadesáté narozeniny. Dodnes její osoba vzbuzuje velký zájem veřejnosti.