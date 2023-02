Podpořte imunitu a zabraňte nachlazení: Těchto 5 přírodních pomocníků opravdu funguje

Doplňte Céčko

Mezi nejznámější pomocníky patří vitamin C. Pomáhá zvyšovat tvorbu bílých krvinek, které jsou jedním z hlavních obranných prostředků organismu proti nemocem, působí antimikrobiálně a přispívá k normálnímu fungování imunitního systému. Vitamin C běžně přijímáme ve stravě, ale většina z nás není schopna dodržet doporučený denní příjem, který by měl být pro dospělého 80–100 g. Vyšší množství je vhodné pro osoby ve stresu, starší osoby, sportovce, těhotné a kojící ženy nebo kuřáky.

„Více tohoto vitaminu zpravidla potřebujeme také v době zvýšeného výskytu respiračních onemocnění nebo když bojujeme s infekcí. Pro udržení si vyšší hladiny vitaminu C v těle doporučuji rozložit jeho příjem rovnoměrně po dobu celého dne, a to proto, že vitamin C patří mezi vitaminy rozpustné ve vodě, a kdybychom jej přijali všechen najednou, mohl by se rychle vyloučit močí,“ radí PharmDr. Ivana Lánová, odborná konzultantka lékáren BENU.

Nejlepší je samozřejmě vitamin přijímat ve stravě, v umělé podobě totiž při dlouhodobém užívání zatěžuje ledviny. Pokud pak chcete jeho účinek zesílit, kombinujte jej se zinkem.

