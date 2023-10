Podpořte imunitu: Těchto pět přírodních pomocníků funguje proti nachlazení

Co je poklad mezi léčivými houbami? Podívejte se na video:

Vitamín C

Vitamín C je možná jedním z nejznámějších spojenců imunity a boje proti nachlazení. Tento antioxidant nejenže posiluje obranyschopnost vašeho těla, ale také pomáhá snižovat záněty a urychluje hojení, protože zvyšuje tvorbu bílých krvinek, které jsou jedním z hlavních obranných prostředků organismu proti nemocem. Abyste získali dostatek vitamínu C, zařaďte do svého jídelníčku citrusové plody, brokolici, červenou papriku nebo si dopřejte vitamínové doplňky.