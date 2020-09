Podzim klepe na dveře: Kde koupit nejhezčí křiváky nebo kožená saka!

Babí léto je sice poslední dny parádní, na krátký rukáv to ale venku už dlouho nebude. Je proto třeba myslet na to, co si pořídit do podzimního šatníku. Křivák je stálice, kterou rozhodně nic nezkazíte, a pokud ho chcete s něčím střídat, pořiďte si kožené sako.