Podzimní deprese útočí? Těmito kroky ji můžete zmírnit a zlepšit si náladu

Zůstaňte v kontaktu

Podpora blízkých a přátel je v době depresí velmi důležitá. Je jasné, že když vám není do zpěvu, nejraději byste se zachumlala do peřin a prospala se do jara, pamatujte ale na to, že právě přátelé vám dokážou zvednout náladu, vyslechnout vás, politovat, poradit, ale i se s vámi zasmát. I když je setkávání se s blízkými vlivem koronavirové situace v poslední době složité, není třeba věšet hlavu. Uspořádejte videochat, kde se aspoň virtuálně můžete setkat s větším počtem přátel, nebo si pozvěte na návštěvu alespoň jednu kamarádku, se kterou si můžete udělat holčičí večer s dobrou večeří, filmem, vínem a povídáním až do noci.