Podzimní hity: 5 trendů z módních přehlídek, které teď vtrhnou do ulic

Kabát ve stylu křiváku

Kdo nemá ve svém šatníku křivák, jako by nebyl. Tahle stálice se na módním poli drží už řadu let a nevypadá to, že by se v tomto směru mělo do budoucna něco měnit. Pokud však chcete být třeskutě trendy, zaměřte se letos na kabáty, které mají střih křiváku. Mají hned dvoje využití: Nosit se dají buď na holé tělo na odvážnou party, nebo jako klasický kabát během sychravých dní.