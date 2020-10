Podzimní kabelky s nádechem luxusu: Zaměřte se na vintage a zlaté aplikace

Většina žen se bez kabelky, batůžku nebo aspoň ledvinky prostě neobejde. Kabelky navíc dodají outfitu punc originality, šmrnc i dávku luxusu. A neznamená to, že musí být drahé! Jaké se nosí letos na podzim? Kde a za kolik je pořídit?

Vintage s beránkovým lemováním

Kouzlo luxusních kabelek často tkví v jednoduchosti. V obchodech tudíž hledejte spíš jednobarevné kabelky, ať už z hladké kůže či koženky, nebo z imitace zvířecí kůže, v kurzu je stále krokodýl. Kabelka s nádechem luxusu by pak měla mít zajímavou zlatou sponu, která zaujme.

Letos na podzim jsou hodně in vintage rámové kabelky, které mají kovové zapínání svrchu. Je jen na vás, jestli dáte přednost látkovým, nebo koženým. A pokud chcete něco extra, zaměřte se na trendy sedmdesátých let, které do podzimní módy přinesou kabelky s beránkovým lemováním.

Ideální provedení kabelek je crossbody, které je nejen pohodlné, ale i praktické, protože vám kabelku jen tak někdo neukradne. Nosí se ale i ty přes jedno rameno a v obou případech vypadají skvěle k delším kabátům, sakům i křivákům.

