Francouzský hruškový koláč Suroviny 2 vejce

1 lžíce vody

100 g moučkového cukru

100 g polohrubé mouky

1 lžíce rostlinného oleje

půl lžičky prášku do pečiva

3 hrušky

1 hrst ořechů podle chuti

1 lžička skořice Postup Z bílků ušlehejte tuhý sníh. Žloutky ušlehejte s cukrem, přidejte vodu, olej, mouku s práškem, nakonec lehce zapracujte sníh. Těsto nalijte do vymazané a vysypané dortové (koláčové) formy, poklaďte plátky hrušek, můžete posypat trošičkou skořice pro vůni a posypte mletými ořechy. Vložte do předehřáté trouby a zvolna pečte do růžova (cca 175 °C 30 min). Po vychladnutí lehce pocukrujte. Zkusíte hruškový koláč s tvarohem? Podívejte se na video:

Hruškový koláč s drobenkou Suroviny 1 balení křehkého těsta

6 středně velkých hrušek

šťáva a kůra z 1 citronu

25 g krupicového cukru

½ lžičky mleté skořice

špetka mletého muškátového oříšku

85 g změklého másla

85 g hladké mouky

85 g přírodního cukru

kůra z 1 citronu Postup Předehřejte troubu na 200 °C, horkovzdušnou na 180 stupňů. Těsto vložte do koláčové formy a pečlivě ho vymačkejte do všech záhybů. Položte na něj kolo vystřižené z pečicího papíru, zatižte suchými fazolemi a dejte na deset minut předpéct do vyhřáté trouby. Mezitím oloupejte hrušky, zbavte je jádřinců, nakrájejte na plátky a pokapejte citronovou šťávou. V misce vytvořte drobenku: máslo, mouku, cukr a citronovou kůru zlehka zpracujte prsty. Vytáhněte těsto z trouby, naklaďte na něj hrušky a poprašte je cukrem, citronovou kůrou a kořením. Navrch naneste drobenku a pečte 20 minut. Pak troubu stáhněte na 180/160 °C a pečte dalších 15–20 minut, až drobenka zezlátne. Podávejte teplé se šlehačkou.

Italský hruškový koláč s mandlemi Suroviny 125 g másla (pokojové teploty) + na vymazání

125 g cukru krupice

2 vejce (velká)

50 g hladké mouky

100 g mletých mandlí

1/2 lžičky kypřicího prášku

3 hrušky (středně velké, zralé, oloupané, bez jaderníku a rozpůlené) 3 ks

50 g mandlí (mandlových lupínků)

moučkový cukr (na poprášení) Postup Troubu předehřejte na 180 °C. Otevírací formu o průměru 24 cm vymažte a dno vyložte papírem na pečení. Dejte stranou. Hrušky oloupejte, rozpulte a odstraňte jádřinec. Dejte stranou. Ve velké míse (nejlépe v robotu) ušlehejte máslo s cukrem do pěny. Po jednom zašlehejte vejce. Stěrkou zatřete mouku, mleté mandle a prášek do pečiva. Těsto přesuňte do formy a rozetřete stěrkou. Poklaďte půlkami hrušek a pečte asi 25 minut. Vyndejte z trouby a posypejte mandlovými lupínky. Vraťte do trouby a pečte ještě asi deset minut. Vpíchnutím špejle do středu se přesvědčte, že je těsto propečené. Nechte vychladnout ve formě, pak okraje opatrně objeďte nožem, uvolněte boky a koláč vyndejte. Před podáváním ho poprašte moučkovým cukrem.

Hruškový koláč s vanilkovým medem Suroviny 50 g másla

1 vejce

moučkový cukr k posypání

1 lžička vanilkového cukru

500 g listového těsta

35 g rozinek

250 g lučiny

1 lžíce citronové kůry

175 g medu

semínka z jednoho vanilkového lusku

2 hrušky nakrájené na tenké plátky

250 g polotučného tvarohu

55 g cukru krupice + lžička navíc Postup Na tvarohovou náplň smíchejte prvních sedm ingrediencí. Listové těsto rozválejte na pečicím papíře do obdélníku 35 x 25 cm a společně přeneste na plech. Konce těsta mírně srolujte dovnitř. Na těsto rozprostřete náplň a uhlaďte ji. Navrch naskládejte plátky neoloupaných hrušek. Jeden přes druhý, potřete máslem a posypejte lžící cukru navíc. V troubě rozehřáté na 200 °C pečte dozlatova 20 minut. Mezitím udělejte med. Med dejte do rendlíku, z lusku vydlabejte dřeň a vmíchejte ji k medu, do medu ponořte i lusk a na mírném plameni zahřívejte až k bodu varu. Vařte dvě minuty, odstavte z ohně, lusk vyjměte. Koláč podávejte posypaný moučkovým cukrem a zakapaný medem.

Koláč s hruškami naslano Suroviny 1 balení listového těsta

hladká mouka na pomoučnění

400 g tvrdších hrušek

1 žloutek

200 g zakysané smetany

250 g gorgonzoly

1 lžíce lístků tymiánu

5 snítek tymiánu

100 g lískových oříšků

olivový olej

sůl

olivový olej

sůl

bílý pepř Postup Troubu předehřejte na 200 °C, plech vyložte pečicím papírem. Listové těsto rozválejte na lehce pomoučněné ploše do velikosti o něco větší než plech, tak abyste mohli zvednout okraje, a pomocí válečku ho přeneste na plech. Několikrát ho propíchejte vidličkou. Hrušky zbavte jádřinců, nakrájejte je na klínky a dejte na těsto. Rozkvedlejte žloutek se smetanou, osolte a opepřete, pak rovnoměrně přelijte hrušky. Nahoru na větší kousky rozdrobte sýr. Koláč posypejte tymiánem (lístky i celými snítkami) a nahrubo nasekanými ořechy, lehce zastříkněte olejem a pečte 25–30 minut.