Podzimní polévky v hlavní roli: Vývar, čočková i dýňová

V létě člověk volí spíše studené pokrmy přiměřené počasí, na podzim naopak přijde vhod trocha teplého do žaludku. Ideálně talíř pořádně syté polévky. Zahřeje i nasytí. Můžete ji navařit do zásoby, a když přilítnete z práce, večeři jen ohřejete.

Brokolicová krémová polévka

Máte rádi krémové polévky? Pak byste určitě měli vyzkoušet tento jemný brokolicový krém s chlebovými krutony. Nejenže zasytí, ale díky brokolici dodá i velké množství vlákniny, vápníku a vitamínu C. Recept na Brokolicovou krémovou polévku najdete ZDE

Pórková polévka

Pórková polévka nemusí být vždycky jako ze školní jídelny, když si na ní dáte záležet. Zkuste náš recept se smetanou, který zaručeně nezklame! Recept na Pórkovou polévku najdete ZDE

Květáková polévka

Květáková polévka potěší každého, kdo má rád pravé zeleninové polévky. Jemný květákový krém doporučujeme ozvláštnit muškátovým oříškem. Recept na Květákovou polévku najdete ZDE

Dýňová polévka

Dýňová polévka je stálicí podzimních i zimních jídelníčků. Není se čemu divit, je výborná, má krásnou barvu a v chladných dnech zaručeně povzbudí. Recept na Dýňovou polévku najdete ZDE

Podívejte se na videorecept a naučte se dýňovou polévku krok za krokem:

Falešná dršťková

S klasickou dršťkovou polévkou jste si nepadli příliš do oka? Zkuste dršťky zaměnit za hlívu ústřičnou! Polévka je sama o sobě výborná, ale nejlépe si ji vychutnáte s teplým domácím chlebem. Recept na Falešnou dršťkovou najdete ZDE

Kuřecí polévka

Pokud nedáte dopustit na klasický kuřecí vývar, ale pořád nevíte, jak na něj, zkuste to s naším receptem. Stačí znát pár triků a poctivá kuřecí polévka je na světě. Recept na Kuřecí polévku najdete ZDE

Čočková polévka

Jestli si chcete dát levnou polévku, která zasytí, pak je čočková polévka tou pravou volbou. Hustá luštěninová polévka je také velmi zdravá a s pečivem vydá i za hlavní chod. Recept na Čočkovou polévku najdete ZDE

Žampionová polévka

Polévka, která potěší chuťové buňky každého milovníka hub. Je velmi snadná na přípravu a chutná tak, že se po ní jenom zapráší! Recept na Žampionovou polévku najdete ZDE

Uzená polévka s kroupami

Jestli máte chuť na velmi silnou voňavou polévku, zkuste vývar z uzeného masa s kroupami. Zbylé uzené maso dejte do šunkofleků, k bramborové kaši nebo jen tak s chlebem a hořčicí. Recept na Uzenou polévku s kroupami najdete ZDE

Gulášová polévka

Není nad tradiční domácí gulášovou polévku! Doporučujeme na ni použít velmi kvalitní a libové hovězí mleté maso. Zkuste ji uvařit podle našeho receptu, výsledek stojí za to! Recept na Gulášovou polévku najdete ZDE

Cibulová polévka

Lahodná cibulová polévka možná vypadá složitě, ale s naším receptem ji zvládnete levou zadní. Dejte si na čas a vařte ji co nejdéle, aby se rozvoněly všechny chutě. Recept na Cibulovou polévku najdete ZDE

Rajská polévka

Nechce se vám dlouho vyvařovat, ale něco teplého do žaludku by to chtělo? Zkuste klasickou rajskou polévku s rýží. Je vynikající a hotová za pár minut! Recept na Rajskou polévku najdete ZDE

Kapustová polévka s brambory

Jednoduchá kapustová polévka, kterou každý zvládne levou zadní. Dolaďte si ji podle své chuti, my doporučujeme rozetřený česnek se solí, který jí dodá ten správný šmrnc. Recept na Kapustovou polévku s brambory najdete ZDE