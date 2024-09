Vneste podzim do svého domova: Z procházky si přineste barevné listy, žaludy, šišky, šípky a další přírodniny typické pro nastávající roční období. Přidejte dýně, okrasné trávy či cokoliv, co máte v oblibě. Vyberte místo, kam vše naaranžujete, a doplňte je o svíčky v teplých podzimních barvách. Pohled na toto zátiší vám bude připomínat, že i období klidu a tmy má svůj význam.

Reflektujte a plánujte: Podzimní rovnodennost je vhodným časem k zamyšlení. Využijte rovnováhy dne a noci k reflexi toho, co se vám v uplynulé části roku podařilo, a promyslete, co byste ještě rádi zvládli do konce roku. Podzim je také časem plánování a přípravy na zimní období.