Podzimní saláty vám zachutnají: Pusťte do kuchyně sezónní dýni, řepu či jablka!

Troubu předehřejeme na 180 stupňů. Řepu oloupeme a nakrájíme na menší kousky. Dýni očistíme od semínek a neoloupanou ji nakrájíme na kostky. Na plech vyložený pečicím papírem vyskládáme řepu a dýni, zakápneme olivovým olejem a podle chuti osolíme. Pečeme v troubě asi 45 minut, dokud zelenina nezměkne. Mezitím v misce vyšleháme citronovou šťávu, olivový olej a hořčici. Dochutíme solí a pepřem. Do velké mísy vložíme omyté a usušené rukolové listy a polovinu nasekané petržele. K salátové směsi přisypeme ještě teplou pečenou zeleninu, posypeme na kostky nakrájeným ovčím sýrem, granátovým jablkem, polijeme zálivkou, promícháme a podáváme.

Vydatný fazolový salát

Suroviny

2 jarní cibulky

5 větších rajčat

1 červená paprika

400g konzerva bílých fazolí

400g konzerva červených fazolí

100 g černých oliv

čerstvé bylinky dle chuti a dostupnosti

Na zálivku:

4 lžíce olivového oleje

1 lžíce balzamikového krému

šťáva z 1/2 citronu

sůl a čerstvě mletý pepř

Postup

Jarní cibulky očistíme a nakrájíme. Rajčata omyjeme a nakrájíme na osminky. Papriku omyjeme, zbavíme jádřince a nakrájíme na nudličky. Ingredience na zálivku prošleháme v misce metličkou. Bylinky nasekáme najemno (můžeme použít i sušené).

Fazole slijeme a propláchneme studenou vodou. Pak je vložíme do kastrůlku, zalijeme trochou vody a prohřejeme. Neměly by se vařit. Slijeme a přendáme je do mísy. Přidáme k nim nakrájenou zeleninu, olivy a bylinky, rychle promícháme a naaranžujeme na talíře. Přelijeme zálivkou a ihned podáváme.