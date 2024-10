Podzimní výsadby jsou pro rostliny příznivé: Co všechno lze sázet?

Říjen a listopad jsou ideálním časem pro výsadbu stromů, ale i keřů a trvalek. Stále ještě prohřátá půda a dostatek srážek poskytují podmínky pro rostliny, které ještě před zimou zakoření. Vhodné je pustit se do obnovení nebo nové výsadby živého plotu, vysadit ovocné keře, jako jsou třeba maliníky nebo ostružiníky.

Podzimní počasí je pro růst rostlin obvykle příznivé, teploty již rostliny neohrožují, vláhy je dostatek a co víc, půda stále ještě nestihla tak úplně vychladnout. Pokud tedy zasadíte nějaké rostliny, máte velkou šanci, že začnou poměrně rychle růst. A to znamená, že do příchodu zimy již budou dostatečně silné, aby přežily. Na jaře pak zběsile vyrazí.

Vybrat místo a sázet

Mluvíme teď především o prostokořených rostlinách, tedy těch prodávaných s kořenovým balem. Rostliny pěstované v kontejneru můžete v podstatě sázet celý rok. Na druhou stranu, pokud to necháte na podzim, alespoň částečně si ušetříte práci se závlahou. Při letní výsadbě je totiž udržet nově zasazenou rostlinu naživu poměrně náročně. Na podzim vám nižší teploty a větší podíl dešťových srážek pomohou. U keřů a trvalek je vhodné postupovat s rozmyslem. Nezapomínejte nikdy na to, že – podobně jako stromy – sázíte na zahradu rostliny, které zde budou mnoho let, u některých keřů i desítky. Vždy tam musíte vybrat takové místo, kde bude mít rostlina dostatek prostoru k růstu, a současně nehrozí, že vám bude za rok či tři překážet v dalším rozvoji zahrady.

Než se pustíte do sázení, pozorně si prostudujte informace o tom, jaké podmínky vybraná rostlina potřebuje. Najdete je obvykle na štítku, který na ni přilepí prodejce. Dozvíte se tam i to, jak bude dospělá rostlina velká. Současně tam najdete ale informaci o stanovišti nebo složení půdy. Nenechte se zmást různými zaručenými, dobře míněnými radami. Třeba takový velkolistý rododendron snese polostín, dokonce i hodně zastíněné stanoviště, a na sluníčku bude trpět nedostatkem vláhy. Naopak jeho drobnolistý příbuzný není sice takový mohutný solitér, ale zase se mu na slunci daří velmi dobře.

I plot kombinujte

Na toto pravidlo nezapomínejte ani při výsadbě živých plotů. Tady se často řada zahrádkářů dopouští chyby, když sáhne po některé z nejpopulárnějších rostlin, a bez rozmyslu ji vysadí. Přitom dnes máme k dispozici širokou paletu rostlin, které se do živého plotu dají použít. Nebojte se je kombinovat tak, abyste našli ty nejvhodnější pro váš pozemek. Zejména v případech, kdy je živý plot ze dvou stran. Část může být většinu dne na přímém slunci, druhá potom částečně zastíněná, kus je vystaven ostřejším severním větrům, kousek naopak chráněný. Pro každou z částí určitě najdete vhodnou rostlinu, a ta se vám odvděčí zdravým růstem.

Ovocné keře

Ale zahradu nemusíte jen zdobit. I na zcela okrasných zahradách obvykle najdeme nějakou tu užitnou rostlinu. Zejména, pokud máte děti, je skvělé, když mají co oždibovat. Právě pro tyto účely jsou ovocné keře vlastně ideální. Jsou nízké, takže na ně děti bez problémů dosáhnou, a mohou si samy natrhat dle libosti. Navíc jsou jejich plody většinou chuťově skvělé. A tak kromě živého plotu určitě zkuste najít nějaké vhodné místo pro maliník, ostružiník nebo třeba keřík rybízu či trochu pozapomenutého angreštu.

Zahradník radí: Podobně jako u růží, i u dalších keřů se vyplatí nechat rostlinky před samotnou výsadbou hodně napít. Jednoduše je ponořte na pár hodin do nádoby s vodou. Dejte si dobrý pozor na kořeny, které jsou zkroucené kolem rostliny nebo směrem nahoru. Vždy se je snažte buď napřímit a nasměrovat pod rostlinu, nebo odstranit. Pokud by zůstaly, rostlina by prospívala o něco hůře. Vlastimil Šindelář, zahradník

I pro ně je říjen ideálním měsícem pro výsadbu, a když to dobře půjde, u některých se už další léto dočkáte prvních plodů. Maliníky a ostružiníky tvoří poměrně bujné porosty, proto je raději umísťujeme někam k plotu, jinak mají tendenci expandovat do okolí. Jejich prostor můžeme omezovat střihem. Rozhodně ale vyberte stanoviště, které je hodně slunečné, těmto keřům nevadí ani plné slunce. Jsou ale poměrně háklivé na vítr. Proto musí být místo výsadby dobře chráněné. Dávají přednost neutrální půdě, ale nevadí ani mírně kyselá. Proto se nemusíte bát vysadit je poblíž borůvek, kterým kyselý substrát vytváříte. Pro výsadbu zvolte spíše lehčí, hlinitopísčitou půdu. I když tyto keře zdánlivě rostou samy, potřebují hodně humusu. Do pozemku před výsadbou proto zapracujte dobře vyzrálý kompost.

Angreštem můžete doplnit okraje prostoru, kde rostou maliny a ostružiny, ale klidně pro něj najděte místo jinde. Není to tak velký keř a snadno ho udržíte v přijatelných rozměrech. Má totiž rád otevřená stanoviště a rozhodně mu nevadí mírný průvan. Koření poměrně mělce, a proto dává přednost těžším, hlubším půdám. I on ale vyžaduje při výsadbě i během růstu dostatek živin.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 10/24"

Text: Jan Lodl