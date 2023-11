Podzimním depresím podlehnou velmi snadno: Tato znamení zvěrokruhu se utápějí v melancholii. Jak s tím bojovat?

Méně sluníčka, dřívější tma, ranní mlhy a klesající venkovní teplota – to vše jsou důvody, proč lidé nemají tolik energie a často, právě na podzim, propadají depresi. Jde však o přírodní koloběh, který se každý rok opakuje, a proto bychom na něj měli být zvyklí. I přesto ale každý člověk na podzimní změny reaguje jinak. Do jisté míry to souvisí také s tím, v jakém znamení zvěrokruhu se narodil. Především s Rakem, Lvem, Rybami, Beranem, Pannou a Vodnářem dokáže podzim hodně zamávat.