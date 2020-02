Pohádali jste se a vy si chcete usmířit uraženého partnera? Zkuste to takhle!

Jen těžko najdete člověka, který by měl rád hádky a užíval by si je.…

Po právě proběhnuté hádce máte oba jistě horkou hlavu. Dejte si proto na čas, aby vztek vyprchal a horká krev vychladla, než na partnera zase promluvíte. Klidně si zajděte na procházku nebo si zaběhat, případně do posilovny, kde si pohybem vyčistíte hlavu. Po návratu domů už vaše komunikace jistě bude klidnější, a bude tak ideální atmosféra na to se usmířit.

S partnerem po hádce začněte komunikovat až ve chvíli, kdy jste si jistá, že z vás vztek z velké části vyprchal. Pokud s ním budete mluvit tak, že z vašeho tónu bude cítit ironie, jízlivost a uraženost, k usmíření to rozhodně nepovede. Váš partner to vycítí a napětí mezi vámi jen tak nepovolí.

Někdy zkrátka vybouchnete bezdůvodně nebo to prostě přeženete. Je-li chyba na vaší straně, je potřeba si to přiznat a udělat první krok. Najděte v sobě sílu chybu přiznat nahlas a omluvit se. Není většího léku než právě omluva. A nespoléhejte, že váš partner sám vycítí, že vás hádka mrzí.

Uvařte mu

Co si budeme nalhávat, rčení o tom, že láska prochází žaludkem, pořád platí. Chcete-li ho navnadit, dejte si tu práci a uvařte mu jeho oblíbenou večeři. Lest je to sice tak průhledná, že ji jistě prokoukne, ale pravděpodobně stejně neodolá. A také snad ocení vaše gesto, kterým mu dáte najevo, že podáváte ruku ke smíru.