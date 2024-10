Pohádkový Štramberk, Trúba i jedlé uši

Vzhůru na Trúbu

Do městečka Štramberk se dostanete buď od Kopřivnice, nebo od Nového Jičína. Historickou věž zvanou Trúba jsem vyhlížela z dálky, a i když leží na kopci, uvidíte ji až po příjezdu do samotného centra městečka. Doporučuji zaparkovat přímo na náměstí, odkud můžete vystoupat po schodech až k Trúbě. Tato vyhlídková věž kdysi sloužila k obraně starého hradu. Z toho už dnes zbyla jenom ta věž, do které vyjdete nahoru po 167 schodech, odměnou z jejího vrcholu vám bude nádherný výhled do okolí. Za hezkého počasí dohlédnete například na Pustevny nebo Lysou horu. Při stoupání nahoru do věže se dozvíte také něco o historii Trúby a určitě vás zaujme hladomorna.

Uši, které chutnají

Místní specialitou, kterou seženete na každém rohu, jsou štramberské uši. Pamlsek z perníku voní po celém městě a k dostání jsou klasické nebo s různými posypy i plněné. Pečou se odpradávna na počest bojů s Turky. Podle legendy se nepřátelské vojsko utábořilo na úpatí kopce Kotouč a místní lidé po noční bouři prokopali hráz rybníka u Ženklavy a vojáky vytopili. Až voda opadla, našli tam vaky s nasolenýma lidskýma ušima, které Tataři utínali křesťanům a dávali je svému chánovi. Ano, trochu morbidní pověst, ale chutnají opravdu skvěle.

Za Zdeňkem Burianem

Centrem městečka je náměstí, kde se můžete podívat do kostela, ale také do Muzea Zdeňka Buriana. Český ilustrátor a malíř, který část života prožil ve Štramberku, zde má vystavenou například světově známou expozici Cesta do pravěku, ale i obrazy života pravěkého osídlení a mnoho dalšího. Jeho životní inspirací se stala proslulá jeskyně Šipka. Expozice je celoročně přístupná a pohltí jak děti, tak dospělé.

Jeskyně Šipka

Nedaleko je také již zmíněná vyhlášená jeskyně Šipka, kde se našly pozůstatky čelisti neandertálského dítěte. Ty byly objeveny 26. srpna 1880 téměř na dně jeskyně ve skalním výklenku. Některé z dalších nálezů můžete vidět v kopii v městském muzeu ve Štramberku. Jeskyně Šipka leží na Lašské naučné stezce a poměrně pohodlně se k ní dostanete po značené trase ze štramberského Národního sadu. Pěkná procházka vás zavede až na vrchol vápencového lomu a zase zpátky, kde jsou nádherné výhledy na celé městečko v kopci s dominující Trúbou a barevnými střechami místních chalup.

Tipy od Lucky:

Kde bydlet?

Doporučuji se ubytovat přímo v srdci Štramberka, odkud to budete mít všude kousek. Není nad to, přenocovat ve zrekonstruované roubence s názvem Becirk (je uvedená i ve výběru ubytování u Amazing Places), která je vybavená kuchyní, terasou, kamny, přímým vstupem do zahrady a také vířivkou. Ubytování nemá chybu. Více na Arturstramberk.cz. Můžete si zde vybrat i mezi roubenkou Orlí hnízdo a Antik nebo se ubytovat v Penzionu u Holubů.

Výlet na hrad Hukvaldy

Pár kilometrů od Štramberka leží hrad Hukvaldy, který je jedním z největších hradů na Moravě. Nachází se na kopci, nad stejnojmennou obcí, která je rodištěm hudebního génia Leoše Janáčka. Z věže hradu je krásná vyhlídka do okolí, na hřebeny Beskyd, a dohlédnete až k Ostravě. Cesta k hradu vede skrz oboru, kde narazíte i na pomník Leoše Janáčka a lišky Bystroušky. Od října se tu nově otevřely turistům prostory renesančního paláce.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 10/23"

Text: Lucie Ulmanová