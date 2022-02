Pohled do mísy: Co o vás prozradí barva a konzistence stolice?

Barva a konzistence stolice se mohou dočasně změnit v závislosti na tom, co jste jedli, ale pokud zjistíte, že změna trvá týden nebo déle a nedokážete ji vysledovat k žádné nedávné změně stravy, jděte k lékaři.

Zdravé exkrementy jsou středně hnědé, hladké a pomalu klesají ke dnu toaletní mísy. Za hnědou barvu „mohou“ odumřelé bakterie z tlustého střeva a také žluč. Pokud je s naším zdravím všechno v pořádku, neměla by stolice zanechávat na stěnách mísy stopy, které se budou špatně omývat.

Pokud máme moc tenkou stolici, může být příčinou skutečnost, že průchodu stolice střevem brání nějaká překážka. Může to být polyp nebo i nádor. Pokud ji takovou máte dlouhodobě a ještě máte pocit neúplného vyprázdnění, střídá se vám průjem se zácpou a bolestí, rychle jděte k lékaři.

V případě, že málo pijeme a nejíme téměř žádnou vlákninu nebo chodíme na WC jednou za několik dní, máme tuhou těžkou stolici. Exkrementy pak zůstávají v těle déle a zatuhnou. Střevu to škodí, potrava v něm zahnívá a tvoří se více toxinů. V ideálním případě by stolice měla projít tlustým střevem během 72 hodin.

Plave

Pokud se drží na hladině, znamená to, že jsme jedli hodně vlákniny. Houbovitá stolice, která ale neklesá ani po chvíli, signalizuje blížící se průjem, infekční choroby, cizopasníky ve střevě nebo to, že vaše tělo špatně absorbuje tuky.

Pokud k tomu ještě silně zapáchá a je objemnější, mohlo by to signalizovat špatnou činnost slinivky – a to už byste měli neprodleně navštívit lékaře – tedy v případě, že je toto častý jev. Stejně totiž mohou exkrementy vypadat, pokud jste se přejedli salátů, luštěnin a podobně.