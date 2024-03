Pohodlí především: Oblékněte se do univerzálního hygge stylu!

Možná, že už máte do stylu hygge doma laděný interiér. Tak či tak se ovšem vyplatí do něj naladit především sebe a svůj domácí šatník. Zvednete si tím náladu a pomůže vám to se naplno zrelaxovat. Jak na to?

Plyšový župan

Pro chvilky relaxace a klidu u televize je ideální huňatý a měkoučký plyšový župan, pochopitelně doplněný veselými teplými ponožkami. Řekněme si upřímně, komu by se nelíbila představa, že se v heboučkém a teplém županu zachumlá pod deku, zapálí vonnou svíčku a pozoruje, jak venku prší? Měkoučkých županů je na trhu velké množství, takže si stačí vybrat ten, který bude pohodlný právě vám. Pak už stačí jen pustit si oblíbený seriál a objednat pizzu nebo si uvařit lahodné domácí jídlo. A večer i ráno ve stylu hygge může začít.