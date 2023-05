Pohodlné a praktické šortky oceníte: Které sedí štíhlým i kyprým postavám?

Slunečné počasí konečně nabírá na obrátkách a letní outfity pomalu, ale jistě vytlačují ze šatníku ty jarní. Jejich místo zaujímají nejen letní šatičky a sukně, ale také praktičtější šortky. Pokud je ještě nemáte, zde najdete inspiraci, jaké si pořídit!

Letní šortky jsou nadčasovým kouskem, který se bude nosit každé léto a z módy jen tak nevyjde, proto se nebojte zainvestovat do dražších kousků. Zaměřte se zejména na kvalitní materiály a nadčasové střihy, jež se snadno kombinují se zbytkem outfitu.

Chystáte-li se na procházku, na pláž nebo na zahrádku na drink, není co řešit. Džínové kraťasy jsou stálicemi mezi šortkami a padnou snad všem. Pro ležérnější look k nim stačí obout tenisky či žabky a obléct jednoduché tílko nebo tričko, pokud potřebujete look povznést na vyšší úroveň, zkombinujte je se sandálky na podpatku, případně na platformě, a jako vršek zvolte halenku. Jestli ale máte pocit, že vaše nohy džínovým kraťasům už odrostly, nevadí. Možností je daleko víc.

Velký úspěch v posledních letních sezónách slaví především len, který je pohodlný, lehký a vzdušný, a navíc se dá kombinovat do ležérního, ale i elegantního stylu. Dobře se ale budete cítit i v plátěných nebo mušelínových kouscích. Kraťasy jsou navíc ideální pro ženy kypřejších tvarů, protože zamezují tření stehen o sebe, a tím i vzniku nepříjemných odřenin.

Hitem letošního léta jsou pak šortky s vysokým pasem, které ocení zejména ženy, jež chtějí schovat nedostatky postavy. Pokud řešíte nějaké to kilo navíc, poohlédněte se po kraťasech delšího střihu, jako jsou bermudy, chcete-li nohy naopak ukázat, je pro vás jako stvořený střih zvaný paperbag. Obzvlášť slušivé jsou pak kousky, které se dají zavázat v pase.

Oblíbenou stálicí v šatnících se staly též elegantní šortky jakožto součást letního obleku, k nimž můžete natáhnout i sako a vyrazit na pracovní schůzku. Spolu s bermudami jsou ideálním způsobem, jak utajit nedostatky postavy a vyzdvihnout přednosti. Zkombinovat je můžete s mokasínami či sandálky, pod sako se kromě halenky hodí i obyčejné bílé tričko nebo tílko s krajkou.

