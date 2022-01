Pohodlné domácí oblečení, ve kterém budete i sexy: Kde ho seženete?

Vytahaným teplákům a obnošeným tričkům, které jste oblékala na doma, dávno odzvonilo. Jelikož již téměř dva roky trávíme doma víc času, než jsme byly zvyklé, není od věci si pobyt v domácím prostředí zpříjemnit slušivým domácím oblečením. Kde ho seženete a za kolik? Inspirujte se v galerii v úvodu článku.

Zlepšete si náladu

Řada z nás byla v době covidu odvelena z kanceláří domů a řadě z nás aspoň částečně práce z domova zůstala. Jestli jste si zvykla o sebe v zajetí čtyř stěn příliš nedbat, celé dny trávit v uváleném triku a starých teplácích, možná je načase přestat se divit, že vaše produktivita klesla.

Co s tím? I když to možná zní směšně, právě hezké domácí oblečení vám může pomoct cítit se lépe a rozdmýchat novou chuť do práce. Obléct se každé ráno do příjemného a slušivého outfitu může být váš nový rituál, který vám pomůže nastartovat den. Nehledě na to, že i váš partner jistě ocení, když vás uvidí upravenou.

Jaké džíny se budou letos nosit? Podívejte se na video:

Velur i úplet

Pohodlí se ale pro krásu nemusíte vzdát. Řada značek dnes již nabízí domácí outfity, které jsou nejen slušivé, ale navíc se v nich budete cítit příjemně. Volit můžete například bavlněné domácí šaty, pod které v chladnějším počasí lze natáhnout legíny, nebo si vyberete z nepřeberného množství měkoučkých teplákových souprav.

Nemusíte ale zůstat jen u klasické teplákovky. Domácí sety se dnes vyrábějí i z jiných materiálů, a tak můžete sáhnout po pleteném úboru, po úpletu nebo veluru. Tyto soupravy mají nádech luxusu, takže budete vypadat skvěle i ve chvíli, kdy vás nečekaně překvapí návštěva, o pohodlí ale zaručeně nepřijdete. Inspirujte se v galerii v úvodu článku.