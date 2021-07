Pohodlný overal si zamilujete: Schová nedostatky a hodí se kamkoliv!

Také občas ráno stojíte před skříní a vzhledem k vrtkavému počasí se nemůžete rozhodnout, zda zvolit šaty, nebo kalhoty? Pak je pro vás overal tou správnou volbou! Je pohodlný, slušivý a snadno jej vynesete jak ve dne do práce či města, tak i na večerní party. Nyní ho seženete i ve slevách!

Mnoho žen stále overalu nepřišlo na chuť, protože, co si budeme namlouvat, pokud si chcete odskočit, nebývá zrovna praktický. Na procházku do lesa tedy není zrovna ideální, ale pokud se chystáte do práce, na kávu s kamarádkou nebo si chcete užít noční život, je na čase dát mu šanci.

Ocenit ho mohou zejména ženy s oblými tvary, kterým se v letním horku o sebe třou stehna a vytvářejí na kůži nepříjemné odřeniny. To vám v overalu nehrozí! Je na vás, jestli zvolíte nohavice dlouhé, nebo krátké, v obou případech lehce nahradí letní šaty.

Chcete-li zakrýt nedostatky postavy, můžete si vybrat volnější model a určitě uvítáte, že jsou v kurzu široké nohavice. Co se střihu týče, v nabídce najdete jak košilové modely, tak kousky na ramínka či s delšími rukávy. Pásek navíc vaši figuru hezky zdůrazní.

Vhodným obutím pak model můžete doplnit podle toho, kam se chystáte. Na běžné denní nošení se hodí žabky, pantofle či sandálky, pokud vyrážíte na večeři, můžete obout boty na platformě či páskové sandálky na podpatku. Pro chladnější večery pak přehoďte džísku nebo oversized sako a outfit je hotový!

