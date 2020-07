Pohodlný overal zakryje nedostatky postavy: Kde a za kolik ho seženete?

Obliba slušivých overalů v poslední době vzrostla a letos v létě zažívají opravdový boom. Pokud ještě žádný ve svém šatníku nemáte, je nejvyšší čas vyrazit na nákup, protože některé kousky jsou už dokonce ve slevách. Jaký overal si vybrat a co k němu nosit?

Lepší než sukně

Výhodou overalu je, že se hodí pro každou příležitost, je pohodlný a volnější střihy dokážou schovat větší bříško či zadeček. Obzvlášť boubelky, které v prodejnách lítostivě odkládají letní šaty proto, že jim o sebe se otírající stehna způsobují bolestivé odřeniny, ocení, že u některých overalů téměř nepoznáte, zda se jedná o sukni, či kalhoty.

Stejně jako u šatů frčí i u overalů puntíky a květy, elegantně a slušivě ale působí i jednobarevné kousky doplněné pěkným páskem, zajímavou kabelkou a vhodným obutím. Dobře vypadají overaly na ramínka i košilové střihy, nosí se krátké nohavice, ale hlavně rozšířená midi délka, jenž vyhoví těm, které nejsou spokojené se svýma nohama.

Tenisky i lodičky na jehlách

Vyrážíte-li večer do společnosti, zvolte právě tyto delší nohavice a spíš jednobarevný outfit. Přidejte boty na jehlách, výrazný šperk a kabelku a jste připravená. Přes den do práce, do města, ale klidně i na pláž zase zvolte klidně kratší střih a nebojte se barev, květů ani puntíků. Obout můžete tenisky nebo sandály na platformě, a kdyby se ochladilo, skvěle se hodí džíska nebo křivák.

Jaký overal si vyberete? Inspirujte se v naší galerii!

