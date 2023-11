Pohodové Vánoce vám zajistí Feng Shui: Čeho se podle čínského učení musíte před svátky zbavit?

Jak si podle Feng Shui zařídit ložnici, aby vám to klapalo v posteli? Podívejte se na video:

Květiny krásně podbarvují celou atmosféru domova. Pamatujte ale na to, že pozitivní energii umějí šířit jen živé rostliny. Proto je lepší zbavit se jakýchkoliv umělých náhražek. Jsou to jen lapače prachu a rozsévači negativní energie. Všechny plastové napodobeniny květin vyhoďte a pořiďte si živé nosiče energie. Podle zásad Feng Shui nevybírejte květiny s pichlavými konci jako např. kaktusy. Vhodné nejsou ani bonsaje a jiné zakrnělé květiny – budou odrážet váš nerealizovaný potenciál. Pozitivní energii vám bude posílat např. tlustice, plazivý potos nebo tzv. mírová lilie.

Pokračování 2 / 5

Ukliďte nepořádek

Vnější nepořádek se velice snadno odráží do vašeho nitra. Jakmile kolem sebe vidíte poházené věci, prach a zmatek, cítíte přesně to, co vidí vaše oči. Vnímáte, že je vaše tělo špinavé, duše zaprášená a pod tíhou pocitů, které nemají své pevné místo, prožíváte trápení. Je tedy nejlepší čas na úklid.

Projděte si každou místnost ve vašem bytě a přemýšlejte chvíli o tom, k čemu je daný prostor dobrý. Jistě hned na první pohled uvidíte, co je kde navíc a patří to do jiné místnosti. V ložnici nemusíte mít žádné sportovní pomůcky, poházené kabelky nebo volně položené krabice, které vám jinde vadí. Nežádoucí je také televize, která může být zdrojem nespavosti či nočních můr. Na toaletě nejsou potřeba žádné časopisy, knihy, obrazy a okázalé dekorace. Televize, knihy a počítač k jídelnímu stolu také nepatří.