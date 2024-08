Pojďte s námi na festival jídla F.O.O.D. piknik. Už tuto neděli na Ladronce!

Na dece, v trávě, v lehátkách v chill-zonách, pojďte se i letos potkat, společně pojíst a pobavit se. Na letošní F.O.O.D. piknik se chystá 120 stánků, kuchařské show devíti hvězd současné české gastronomické scény, 3x tombola o hodnotné ceny a Kouzelná tombola s Mateřídouškou, finále bude patřit stand-upu Na stojáka - tentokrát vás přijdou pobavit Kateřina Irma Mašková, Petr „Nasty“ Cerha a Tigran Hovakimian. Dobrou tradicí je i prodej piknikových košů za festivalové ceny. Letos ji bude 950 a objevíte v nich například na moravské koláče, pralinky, džem, sladké zdravé tyčinky, tuňákový salát, jerky, vegetariánské paštiky, slané křupání či kuchařku Mimibazar na talíři a piknikovou deku.

S letošním piknikem přicházejí také novinky. Tou první je aplikace Qerko, která umožní pohodlné a bezpečné placení ve vybraných stáncích, zejména v zóně Farmářských trhů Scuk.cz. Stánky snadno poznáte podle zeleného označení Q. A co víc, stažením aplikace automaticky získáte lístek do tomboly F.O.O.D pikniku. Druhou je volba Farmáře F.O.O.D. pikniku 2024, při níž za odevzdaný hlas opět získáte lístek do tomboly, a třetí se týká dění na pódiu. Je dobrým zvyklem, že co se tady uvaří a namixuje, to návštěvníci ochutnají. Letos se však budou degustační porce podávat přímo z pódia k prostřenému stolu. Zájemci se mohou zapsat u hostesky na předem stanovené časy a ti, co zasednou k talířům, dostanou příležitost hovořit přímo s kuchaři a kuchařkami, kteří jídlo připravili.



1. září 2024 od 11.00 do 19.00 v parku Ladronka označte nás na sítích: #foodpiknik

plaťte pohodlně a bezpečně s aplikací Qerko

Tady vaří hvězdy

Jestli si s někým už řadu let festival užíváme, pak je to moderátor a herec Lukáš Hejlík. Je gejzírem dobré nálady a hrdinou gastronautem, čili člověkem, který jídlo miluje a ví, o čem mluví. Na hlavním pódiu se chystá vařit s hvězdným týmem kuchařů. Určitě zpozorněte, až na podium nastoupí za Tupperware rebel a silná osobnost dnešní gastro scény Chef Fénix, kuchař, který se nebojí říkat jak věci jsou a sám nikoho nenechá bez názoru.

Těšte se na vtipnou Chili Ta Thuy, s níž se potkáte také u stánku Coca-Coly, na grilovací fígle Davida Izáka, který vede školu S Davidem za grilem a samozřejmě na Filipa Sajlera, polovinu šéfkuchařského dua Kluci v akci, který vybudoval řadu úspěšných gastronomických projektů včetně novinky Cibule Bistro.

Na Ladronku nastoupí také výběr prémiové školy vaření Gourmet Academy – šéfkuchaři Marek Fichtner s bohatými zkušenostmi ze zahraničních soutěží, šéfkuchařka a největší objev vegetariánské kuchyně Miluška Makó, šéfkuchař Martin Staněk, který dokáže naučit vařit I naprostého začátečníka, vítěz soutěže Peče celá země, student medicíny a mimořádně talentovaný cukrář samouk Vojtěch Vrtiška, a nutriční gastronomka, znalkyně bylinek a východoasijské kuchyně Jana Králiková.

Studio LIVE: KOKO a Damien

Studio LIVE take letos povede skvělá kuchařka a foodblogerka Veronika „KOKO“ Šmehlíková, znáte ji například z pořadů televise Stream.cz MENU domů, MENU v sezóně a Menu podle Koko? Nebo pořadu Koko & Cocotte, který připravuje společně s bývalým šéfredaktorem časopisu F.O.O.D. a principálem cirkusu Smoke & Fire Jirkou Hilgartem.

Ve studiu připravena je řada workshopů, budou se například připravovat saláty jako hlavní jídlo, vyrábět květinovou dekoraci od AB FLOWERS či promýšlet efektivní uspořádání v kuchyni s pomocí vychytávek Tupperware. S odborníky na slovo vzatými se bude probírat trend kvašení potravin a také bezpečné zacházení s potravinami. Potkáte se tady I s šéfkuchařem Janem Punčochářem.

Moje psychologie přinese na festival téma umění vědomého stravování, tedy rozumného a příjemného přístupu k jídlu, aby bylo zdravější, šetrnější k životnímu prostředí, ale zároveň chuťově perfektní, jednoduše aby z něj člověku bylo po všech stránkách dobře. Ve studio LIVE ho bude rozebírat streamer Damien Dante, s nímž se můžete potkávat v podcastech na webu mojepsychologie.cz.

Školička vaření I cyklo závod dětem

Co by to bylo za festival na konci prázdnin, kdyby se v něm nepamatovalo na zábavu pro děti. Speciální zážitky pro ně připravují různé stánky, vždy je tady ale dětská zóna časopisů Mateřídouška a Sluníčko. Skákací hrad, herny, tvořivé dílničky a tentokrát i škola kouzel, protože kdyby se děti samy rozhodovaly pro školu, na jaké by byl největší převis? Nepochybně té Bradavické. Také školička vaření, v níž šéfredaktorka Mateřídoušky Petra Slušňáková děti naučí připravovat marmeládový piškot s čoko kouzlem. Můžete je přihlásit na některý z pěti workhospů. Na každý se vejde deset dětí a budou trvat vždy 40 minut.



Speciální lahůdku má potom pro děti stánek CykloKubíku. Čeká je v něm bohatý program. Těšit se mohou na šlapací autodráhu, tetovačky, malování na obličej, masky CykloKubík, popcorn, fotokoutek a hlavně na báječnou jízdu zručnosti (POZOR! odrážedla, kola a helmy k zapůjčení na místě) i Méďu Kubíka. Rozjížděk bude devět, tři v každé věkové kategorii: do 4 let, 5 – 6 let a 7 – 8 let. Za každou z aktivit navíc získají odměnu! A co pitný režim? O ten se postará Kubík Waterrr Active+, která je designovaná na míru do držáku lahví na kole. Na závodníky čeká malý dárek a lístek do dětské tomboly. Trojice nejlepších z každého závodu získá CykloKubíkův Starter Pack na výlety na kole.

Čistý festival

F.O.O.D. piknik bude také letos obhajovat certifikát Čistý festival, protože udržitelnost pro nás není prázdným heslem. Můžete proto počítat s dobrou hygienou na přenosných toaletách, s dostatkem košů na tříděný odpad i průběžným úklidem, také s obnovitelnými EKO kelímky štěstí. Nemůže chybět náš dobrý známý - festivalový maskot gorilák Gustav, vyslanec dodavatele elektřiny a plynu společnosti epet, už tradičního partnera, v jehož chill-out zóně si můžete odpočinout i nabít mobilní telefony. Se zástupci epetu můžete pohovořit o čisté energii i o tom, jak s ní šetřit v domácnosti, kde se permanentně vaří, peče a myje nádobí.

Na Ladronku přijede také nový model hybridního automobilu MG3, vyvinutý pro městskou, speciálně evropskou dopravu. Zjistíte, jak dobře může fungovat sladění elektro a spalovacího motoru. Dostanete také jedinečnou příležitost získat věrohodné informace o bezpečném zacházení s potravinami, o výživě a zdraví, i o tom, co jídlo může obsahovat. Zastavte se u stánku Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství a přiveďte sem i děti, mohou se zapojit do workshopu s Pavlínou Matysovou #zdravespapajou.

Festivalová ochutnávka

Vybrat si ze 120 stánků, jejichž vůně rok co rok omámí celou Ladronku, je vždycky problém, co si dát hned, co později a co nakoupit domů… Jsou to ale krásné starosti, no a není člověka hned dobře na světě? Letos poprvé můžete volit titul Farmáře F.O.O.D. pikniku 2024, navíc za odevzdaný hlas získáte lístek do tomboly. O nominaci se ucházejí Rolovaná zmrzlina – Icerolls-Original , rodinné bistro TamarindTree, Bylinářství Stanislav Szczotka – Eupatoria, pojem na street foodové scéně a nově bistro Kaiser Franz, originální klobásový projekt Rooster Sausage Gourmet, pojízdná kavárna Dobrá kávička, nekompromisní pizzerie Picoška, Sicilské víno a delikatesy, Yuzu sushi restaurant a sociální podnik vytvářející pracovní příležitosti pro zdravotně znevýhodněné GULE Food Truck.

V orientaci mezi stánky vám pomůže přehledná mapa, a v zacílení míst, která určitě nepřehlédnout, naše tipy:

BECHEROVKA

Stánek Becherovky je vždycky našim oblíbeným piknikovým místem. Hořkosladký likér milujeme napříč generacemi dospělých a tady si ho i letos můžete vychutnat v osvěžujících letních koktejlech, mezi nimiž nesmí chybět český národní drink Beton, tedy Becherovka s tonikem. Na stánku na vás čeká i novinka Becherovka Orange & Ginger, a také malé překvapení, letos také vodka Zubrowka.

Bonduelle

Bonduelle se svou prvotřídní zeleninou připravil ochutnávku oblíbené řady hotových jídel Good lunch a seznámí vás s novinkami. Inspiraci do své kuchyně můžete načerpat i během workshopu, kde se bude připravovat bohatý letní salát s avokádem a fetou.

Coca-Cola

Chutné jídlo, skvělá společnost a vychlazená lahev Coca-Coly – to je recept na kouzlo, propojující dobré jídlo s nápoji, kouzlo sounáležitosti a zábavy.Kuchařka a komička Chili Ta Thuy připravuje menu inspirované vietnamským street foodem.

Costa Coffee

Káva se nejlépe vychutná v klidu, proto také společnost Costa Coffee připravila svou vyhledávanou odpočinkovou zónu. Costa Coffe každou sezonu překvapí lahodnými limitkami, k jejichž tvorbě společnost inspiruje své baristyl Pojďte pobýt, zjistit, co je u Costy nového, a dopřát si hodně dobrou kávu nebo kávový mix.

Heinz

Kečupy Heinz jsou vyrobeny z rajčat zrajících na slunci, značka Heinz už ale dávno není jen o kečupech. Nabízí i krémovou majonézu či široké portfolio výborných omáček. Heinz chystá ve svém stánku kulinářské překvapení v podobě mini hot dogu zdarma. Každý z návštěvníků si může doladit svou porci jakoukoli z celé řady omáček Heinz. Pro pohodlí u jídla je připraveno chill-out zázemí a jelikož značka myslí na všechny generace, chystá drobnou hru „Přihoď rajče“ o odměny, která zabaví celou rodinu.

Kikkoman

Cesta k dobré, autenticky chutnající „asii“ vede přes dochucovadla, jejich kvalita totiž bývá v jídle hodně znát. Tradiční japonská značka Kikkoman je v tomto ohledu poklad. Na jejím festivalovém stánku můžete ochutnat kuchaři a gastronauty vysoce ceněné sójové omáčky. Jsou vhodnou alternativou k soli a zvýrazní chuť mnoha jídel, nejen asijských.

KINLEY

V Kinley Vintage Baru si užijete letní atmosféru s lehkými koktejly a mocktejly, čili koktejly míchanými bez alkoholu, což je světový baristický trend, který nabírá na síle. Nechte se unést oblíbeným Kinley Berry Rockem nebo objevte osvěžující novinku Kinley Hrozny & Bezový květ, podávanou s elegancí a šarmem nealkoholického prosecca.

Krušovice Bohém

Ochutnejte bohémskou novinku z prémiového žateckéhochmelu. Krušovice Bohém je prémiový ležák uvařený pouze z nejkvalitnějších žateckých chmelů a zaujme chutí s vyváženou hořkostí. Tu dotváří kromě výběrových chmelů a receptury také kvalitní voda z vlastních studní v křivoklátských lesích. Neobsahuje žádné chemické složky ani chmelový extrakt. Obsah alkoholu je 4,7 %, hořkost 37 IBU.

Mutti, Limmi, Rummo

U stánku firmy Bolton najdete pravou „malou Itálii“! Za festivalové ceny si můžete nakoupit skvělé rajčatové výrobky Mutti, které jsou tak dobré, že směle mohou do spíže každé italské mamma a nona. Také osvěžující citrusové šťávy Limmi anebo těstoviny Rummo, vyráběné ze semoliny jedinečnou metodou pomalého zpracování „lenta lavorazione“.

Rio Mare

Rio Mare přináší limitované edice Insaltissime Spring a Autumn. Přijďte je ochutnat ke stánku, kde je navíc můžete zakoupit za speciální festivalové ceny a máte možnost získat dárek v podobě prkénka nebo tašky. Zároveň se můžete zapojit do hlasování mezi limitovanými variantami Insalatissime Spring nebo Autumn, odpoledne se budou za účast v anketě losovat výhehrci balíčků Rio Mare. Sledujte facebook: facebook.com/RioMareCesko/

Scuk.cz

Scuku fandíme už řadu let. Farmářské trhy, které si můžete projít online, to je mnohdy velká pomoc, protože tam nakoupíte tam vše od farmářského masa, mléka, poctivé bio zeleniny a ovoce přes rostlinné alternativy, pečivo a hotovky po trvanlivé dobroty, ekodrogerii a přírodní kosmetiku. Většina z 10 000+ produktů pochází od menších tuzemských farmářů a výrobců, které Scuk svou činností podporuje.

Somat

V Somat stánku se můžete těšit na Kolo štěstí. Když se na vás usměje, vytočíte si balení letošní novinky Somat Excellence Premium 5v1, což jsou kapsle do myčky extra účinné proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Kolo štěstí rozdává balení se zásobou kapslí na více jak čtvrt roku. Současně bude probíhat kvíz o udržitelnosti a čistotě vod, což jsou témata úzce propojená se Somatem. Takže kdo patří na Čistý festival? Po všech stránkách Somat...

Tupperware

Pořádek, systém, chytré a hlavně kvalitně provedené vychytávky, to je doména Tupperware, schválně zamiřte k jeho stánku. Při nákupu nad 1000 Kč na vás čeká pěkný dárek. Při jakémkoli nákupu ovšem dostanete slosovatelný lístek, stačí, když si počkáte do 18. hodiny, kdy se budou losovat ceny v hodnotě 5000 Kč. A ještě bonus: registrace na výhodné budoucí nákupy po celý den zdarma!